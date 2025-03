Muere Alejandro Sabella, el técnico que llevó a Argentina a la final del Mundial de Brasil

Alejandro Sabella , exfutbolista y entrenador argentino que llevó a la 'albiceleste' a la final del Mundial de Brasil 2014 , murió este martes a los 66 años.

El técnico llevaba más de dos semanas internado en el IBCA, Instituto Cardiovascular, que informó que padecía « una cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad , habiendo ingresado a esta institución el día 25 de noviembre de 2020, con shock cardiogénico e infección previa. Su cuadro tiene pronóstico reservado». Y el lunes, los medios locales informaron de que la salud del técnico había empeorado producto de un virus intrahospitalario .

El técnico de 66 años , que ganó con el Estudiantes de La Plata la Copa Libertadores de 2009 y la Liga argentina de 2010, dejó la Albiceleste en 2014 y no volvió a dirigir desde entonces.

En los últimos años sufrió un tipo de cáncer que no se especificó. «Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: 'No pueden dar menos del 100%». Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida", dijo en 2018.

Como futbolista jugó en el River Plate, el Estudiantes de La Plata, el Sheffield United inglés, el Gremio brasileño y el Irapuato mexicano .

Antes de comenzar su carrera como técnico fue entrenador asistente de Daniel Passarella en la selección argentina de 1994 a 1998 (estuvo en el Mundial de Francia 1998), en la selección uruguaya y en los equipos Parma, Monterrey, Corinthians y River Plate.

