Mourinho, indignado con la fiesta de Reguilón, Lo Celso y Lamela

Mourinho está indignado. «Es una sorpresa muy negativa». Y su club también. El Tottenham Hotspur condena «rotundamente» la conducta de Reguilón, Lamela y Lo Celso por celebrar una fiesta el 31 de diciembre con dos docenas de personas, todas ellas juntas, como se observa en la foto, de manera que los futbolistas, sus mujeres y amigos infringieron la normativa del Covid en Gran Bretaña.

Precisamente, ese país es el origen de la cepa más contagiosa del coronavirus. Los tres futbolistas se fotografiaron de esta guisa en una fiesta en la que también estaba Manuel Lanzini, del West Ham United.

La foto circula por las redes sociales y el Tottenham ha expuesto su indignación y advierte que tomará medidas disciplinarias. «Nos sentimos extremadamente decepcionados y condenamos rotundamente esta imagen en la que se ve a nuestros jugadores junto con familiares y amigos juntos en Navidad, particularmente sabiendo los sacrificios que todo el mundo está haciendo en el país para estar seguros durante el periodo festivo», señala el club.

Lamela no fue incluido en la lista para disputar el partido frente al Leeds United, Reguilón se quedó en el banquillo y Lo Celso no fue descartado deportivamente porque estaba lesionado. «Las reglas están claras, no hay excepciones.

El club recuerda «regularmente a los jugadores y a su personal sobre los últimos protocolos y sus responsabilidades para adherirse a ellos y ser un ejemplo. El litigio se abordará internamente», adujo la entidad.

Mourinho fue directo: «Nos sentimos decepcionados porque damos a los jugadores toda la educación, todas las condiciones. Por supuesto que no estamos contentos. Ha sido una sorpresa negativa para nosotros».