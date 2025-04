Mourinho encuentra trabajo

Las últimas experiencias en los banquillos de José Mourinho no parecen estar a la altura del que antaño se hizo llamar «The Special One». El técnico portugués acumula tres despidos consecutivos, los cuales, por otra parte, le han llevado a acumular más de cien millones de euros en indemnizaciones.

A finales de 2015, Mourinho fue despedido del Chelsea , al que había vuelto tras su primera etapa en Londres. Aunque ganó la Premier League y la Copa de la Liga en la 2014/15, la siguiente temporada no empezó bien y los resultados le abrieron la puerta de salida. Tres años más tarde, en 2018, volvió a ser despedido del Manchester United , con el que había levantado una Europa League en la 2016/17. Otro mal inicio de campaña le impidió terminar su contrato. Y por último, el Tottenham rescindió su contrato hace semanas después de una mala racha de resultados.

Sin embargo, Mourinho no ha tardado en encontrar un nuevo trabajo. Según informan en Inglaterra, será uno de los comentaristas de la Eurocopa para la emisora de radio talkSPORT. «La Eurocopa será un torneo fantástico y talkSPORT captará toda la emoción de los partidos para los aficionados. Estoy encantado de ser parte de esto», dijo.

Además, también contará con una columna en el diario The Sun, donde aportará su visión sobre un determinado tema futbolístico. El gancho para leerle, en palabras de The Sun, será su estilo «afilado, lleno del ingenio, de conocimiento y de entusiasmo».

No es la primera vez que Mourinho opta por este camino tras ser despedido. A comienzos de 2019, un mes después de su despido de Old Trafford, firmó un contrato de colaboración con la cadena beIN Sports para comentar los partidos de la Premier League. Según contó The Times en su día, su salario rondó los 67.421 euros por encuentro.