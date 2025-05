Los motivos por los que Neymar es mejor que Mbappé

José Edmilson fue un futbolista importante del Barcelona durante la época de Frank Rijkaard en el banquillo. El excentrocampista ha aprovechado los problemas generados por la pandemia del coronavirus para volcarse en su Fundación. El brasileño, que ejerce de comentarista en un canal francés está autorizado a opinar sobre las estrellas del PSG y no duda en comparar a Neymar y Mbappé . De hecho recomienda al Barcelona que haga lo posible por fichar a su compatriota. «Ha quedado aparcado, pero el Barça volverá a atacar. Para mí es una solución porque el Barça del medio hacia adelante le costaba mucho. Neymar ya conoce el fútbol del Barcelona , el club y a la gente. Aun teniendo la dificultad de volver después de cómo salió la adaptación sería mucho más fácil y rápida. Y tener a Messi a su lado sería, para el Barça, un buen camino», explicó en una entrevista concedida a Radio Marca.

Edmilson no se corta a la hora de comparar a las dos grandes estrellas del PSG, Mbappé, pretendido por el Real Madrid , y Neymar, objetivo del Barcelona. «Creo que Neymar es mejor. Neymar es más completo a la hora de tomar decisiones. Mbappé es talentoso, rápido, pero Neymar tiene más creatividad, más genialidad. Son dos jugadores enormes. Mbappé es un poco como Henry y Neymar es muy próximo a Ronaldinho porque tiene creatividad, ese baile brasileño. No lo digo porque sea de Brasil, porque creo que el mejor es Messi. Pero Neymar es más completo», asegura. Y se refiere a la ansiedad que se le nota a Neymar: «Todos los jugadores tiene muchas ganas. Pero Neymar debe estar un poco ansioso por jugar porque en los dos últimos años, desde que salió del Barça, no ha jugado. No ha jugado casi nada. Tiene más ganas que los demás que han jugado todo».

Edmilson también se refiere a la gran cantidad de brasileños jóvenes que juegan en el Real Madrid. «Son jugadores talentosos aunque quizá no vale lo que pagaron. La pandemia devolverá las cosas naturales al fútbol . Yo cuando salí del Sao Paulo a Lyon, hace veinte años, jugaba ya en la selección y era capitán del Sao Paulo y salí por diez millones de dólares. Hoy por un jugador de 17 o 18 años se paga una fortuna y eso no está bien. La cuestión de ser bueno o no, de ser crack o no más adelante es una cosa, pero pagar lo que pagan no estoy de acuerdo», asegura. Y en este sentido se siente partidario de aplicar cierta austeridad al mercado: « La locura que estaban pagando por los fichajes ahora va a cambiar mucho . El fútbol volverá dos tres paso para atrás. Los montantes que se pagaban por jugadores medianos era una locura. Por cualquier jugador que hacía seis meses buenos pagaban 70 u 80 millones. A partir del coronavirus las cosas van a cambiar mucho». Finalmente, el brasileño explicó los proyectos solidarios en los que se ha volcado: «La Fundación Edmilson está ayudando a muchas familias que empezaron a sufrir sin comida. Estamos haciendo una campaña para recaudar alimentos, para ayudar ahora y para dentro de unos meses cuando venga la verdadera crisis. También estamos trabajando para donaciones de gel y un patrocinador de la Fundación ha hecho un protector facial para hospitales y enfermeros».