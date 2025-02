Los Mossos registran las oficinas del Barcelona y detienen al expresidente Bartomeu

Josep Maria Bartomeu , expresidente del Fútbol Club Barcelona, ha sido detenido esta mañana por los Mossos d’Esquadra durante el proceso de registro de las oficinas del Fútbol Club Barcelona , noticia que adelantó la Ser . El motivo de la presencia del cuerpo policial en las instalaciones azulgranas está relacionado con el asunto de las redes sociales, conocido como 'Barçagate' , el caso de la contratación de una empresa para potenciar la reputación de Bartomeu y su directiva en las redes y la difamación de sus opositores, incluidos algunos jugadores de la plantilla como Messi o Piqué.

La de Bartomeu no ha sido la única detención, pues el exdirector del área de la presidencia, Jaume Masferrer , asesor de Bartomeu, el CEO Óscar Grau y el responsable servicios jurídicos Gómez Ponti han corrido la misma suerte, los dos últimos en las instalaciones del Barça.

La detención de Bartomeu, que se ha producido en su domicilio de Barcelona, respondería a una decisión directa de los Mossos, pues la jueza que lleva la investigación solo ha ordenado entrada y registro en las oficinas del Fútbol Club Barcelona.

Desde primera hora de la mañana los agentes del Área Central de Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal han efectuado registros en las oficinas del club catalán en búsqueda de información. El Barcelona ha mantendio silencio hasta poco después de las dos de la tarde, cuando emitió una nota aclaratoria sobre este suceso . En la misma recalcó su colaboración con la investigación, y su respeto tanto por el proceso judicial como por el principio de presunción de inocencia.

El 'Barçagate' saltó a los medios de comunicación en el mes de febrero de 2020 , cuando se descubrió que el Barcelona habría contratado a varias empresas para monitorizar las redes sociales, si bien estas habrían sido finalmente empleadas para, a través de centenares de perfiles falsos, generar estados de opinión favorables al club y al mismo tiempo erosionar a personalidades públicas, exjugadores e incluso algunos futbolistas del club. I3 Ventures SL , NSG Social Science Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA están en el punto de mira.

Por este suceso el presidente Josep Maria Bartomeu tuvo que depurar responsabilidades y hasta disculparse en el vestuario, ya que jugadores como Gerard Piqué o Leo Messi salían malparados por los trabajos de estas empresas. El asunto incluso le costó el cargo a varios directivos, que decidieron dimitir ante la gravedad del desvío de fondos que supuso la contratación de estas empresas .

Facturas fraccionadas y sobrecoste

Una de las salidas más polémicas fue la del vicepresidente Emili Rousaud , delfín de Bartomeu, que deslizó que alguien había «metido la mano en la caja » por lo que él consideraba un pago que estaba fuera de mercado, pues la cantidad invertida por el club para esta campaña en las redes fue de un millón de euros , cifra que suponía un claro sobrecoste respecto a su valor real. Rousaud aseguró además que las facturas del contrato con la empresa I3 Ventures se habí an abonado de manera fraccionada para poder evitar los controles internos del club , pues aquellas que no superan los 200.000 euros no tienen la necesidad de ser aprobadas por la Junta azulgrana.

Finalmente estas declaraciones provocaron también la reacción de ocho socios culés, pertenecientes a la plataforma de aficionados 'Dignitat Blaugrana', que decidieron denunciar al club y a los implicados por un presunto delito de administración desleal y corrupción entre particulares . El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona está investigando el caso, bajo secreto de sumario, tras admitir a trámite la denuncia de estos socios.