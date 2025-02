El Mónaco se burla del Barça

Al Barcelona le están perdiendo el respeto más allá de los terrenos de juego. Solo así se explica el mensaje que publicara el Mónaco tras ganar en el Parque de los Príncipes al PSG (0-2) en el partido de Liga correspondiente a su campeonato doméstico. Fue, además, un duelo que le complica en cierta manera el título al equipo de Pochhettino, que se queda a cuatro puntos del Lille, al tiempo que los monegascos se colocan a dos puntos de los capitalinos.

El Mónaco, no contento con la victoria, se sirvió de las redes sociales para burlarse del Barcelona , que pocos días antes había sido goleado por el PSG en la ida de los octavos de final de la Champions League , lo que implica que necesitará una remontada en París para acceder a la siguiente ronda del torneo europeo. «¡Le ganamos al PSG en la ida y en la vuelta! Barcelona, si necesitan un consejo envíenos un mensaje directo », publicó el Mónaco en Twitter, adjuntando el resultado de los dos partidos en los que se han enfrentado al PSG en la presente temporada.

Evidentemente, el mensaje del Mónaco no ha recibido respuesta por parte del Barcelona, que no ha entrado en la provocación ni quiere calentar un partido que necesita ganar. No obstante, las redes sociales hirvieron por un momento y se llenaron de mensajes contestando al Mónaco.

Desde el club azulgrana no se da por perdida la Champions pero se considera que está muy complicada. De hecho, tras el empate de ayer ante el Cádiz , tanto Gerard Piqué como Ronald Koeman se refirieron al estado de la temporada y a los objetivos de los catalanes, reconociendo que ahora mismo lo más factible es la remontada en la Copa del Rey ante el Sevilla , que ganó en el Sánchez Pizjuán (2-0). El tropiezo en la Liga también apea seriamente a los culés en la lucha de un título en le que deberán hacer buenos los enfrentamientos directos ante el Atlético de Madrid y el Real Madrid.