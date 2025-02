El momento más complicado del histórico Hércules CF

Tres entrenadores a lo largo de la temporada, inmerso en una crisis social y situado en puestos de descenso. El histórico Hércules , un club con 97 años que desde 2014 chapotea en el pozo de la Segunda división B , atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia a nivel institucional y deportivo. Pese a los cambios en su plantilla en este mercado invernal, el equipo sigue sin funcionar y el miedo a caer al abismo de la Tercera división va en aumento entre los aficionados. El pasado fin de semana, el Rico Pérez fue testigo de una nueva derrota del conjunto alicantino después de que un grupo de hinchas se manifestara contra el Consejo de Administración. El resultado ante el Atlético Levante (1-3) y esa protesta terminaron desembocando en la renuncia de Juan Carlos Ramírez , uno de los máximos accionistas de la entidad y responsable del área deportiva hasta este domingo.

La protesta convocada contra Enrique Ortiz , máximo accionista durante las dos últimas décadas, llevó a Juan Carlos Ramírez a renunciar a la gestión de una entidad que mira con incertidumbre su futuro social y deportivo. Solo ha sumado cinco de los últimos 21 puntos y la luz de alarma se ha encendido. El equipo, antepenúltimo , continúa en caída libre y los fichajes realizados en el mercado invernal no han conseguido cambiar la dinámica. «Unidad Herculana» , que reúne a abonados, pequeños accionistas y aficionados, quiso hacer público el rechazo al Consejo de Administración de un club que en los últimos años acumula tres concursos de acreedores. La deuda, según denuncian, alcanza los quince millones de euros y el histórico Rico Pérez, estadio en el que en los últimos doce años solo se ha podido ver fútbol de Segunda B, sufre un alarmante estado de deterioro.

De cara al exterior, Juan Carlos Ramírez tomó el control del Hércules después de que el exfutbolista Javier Portillo , yerno de Ortiz, abandonara en diciembre la entidad en la que ejercía como director deportivo. En este tiempo, el control desde la sombra, sin embargo, ha continuado en manos de Enrique Ortiz , que el domingo vivió una jornada de protesta contra su gestión. «Tras los acontecimientos vividos en la jornada de hoy, Juan Carlos Ramírez ha decidido renunciar a la gestión diaria de la entidad, manteniendo su compromiso de realizar las aportaciones económicas necesarias para dar estabilidad al club hasta final de la presente temporada», explicó el club alicantino este domingo en un comunicado tras la renuncia de Ramírez.

Ramírez ya no está, pero su principal apuesta, continúa en el club. Vicente Mir, tercer entrenador en esta temporada , llegó a mediados de diciembre al banquillo. En sus seis partidos de Liga al frente del Hércules figuran una victoria, dos empates y tres derrotas, la última ante el Atlético Levante (1-3) este domingo. Una nueva decepción que ha aumentado la sensación de angustia en una afición que esperaba un cambio de rumbo con la renovación de la plantilla ejecutada en este mercado invernal. El club concedió siete bajas y realizó seis contrataciones en busca de una reacción que no ha llegado. Con 18 puntos, el conjunto alicantino es antepenúltimo y el abismo de Tercera división se ve cada vez más cerca. El futuro inmediato no invita al optimismo porque, en la próxima jornada, el equipo visitará el campo del líder Sabadell . La afición alicantina, sin embargo, mantiene el ánimo y sigue creyendo en la permanencia.