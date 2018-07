Mundial de Rusia Modric toca el cielo, Croacia lo roza La mejor generación de futbolistas del país lamenta una oportunidad única; el madridista se queja de los dos primeros goles franceses

Era una ocasión única, probablemente irrepetible. Croacia jugaba con su mejor generación de futbolistas desde la era de Suker, cuando la selección balcánica alcanzó las semifinales en el Mundial de Francia 98, donde quedó tercera tras caer ante los propios franceses. Ahora, el equipo liderado por Modric, Rakitic, Mandzukic y Perisic consiguió llegar a una final del Mundial y luchó para disfrutar del sueño completo, la estrella amarilla sobre el escudo. En muchas fases del encuentro lo mereció, pero la eficacia francesa a balón parado y un penalti señalado con ayuda del VAR cercenó sus esperanzas.

Modric: «El primer gol no fue falta y el penalti no existe, pues la mano de Perisic es involuntaria»

Croacia se marcha de Rusia con una sola derrota, la de esta final, con cuatro triunfos incontestables, con dos empates resueltos gracias al acierto en los penaltis y con el cariño de todos. Su goleada a Argentina, 3-0, marcó su devenir en el campeonato, confirmó su calidad y les inyectó la seguridad que les llevó al mayor hito nacional de una historia que comenzó en 1995, una vez superada la guerra de los Balcanes.

Quejas por dos goles

«El primer gol no ha sido falta y en el segundo no hay penalti», expuso Modric al equipo arbitral, encabezado por el argentino Néstor Pitana, en el descanso del partido, cuando el marcador mostraba 2-1 a favor de Francia. Los dos tantos habían sido polémicos y el líder de Croacia, elegido mejor jugador del Mundial, ejerció su autoridad para protestar. El centrocampista repitió estas opiniones al final de la contienda: «La mano de Perisic es involuntaria». Pero no dejó de reconocer el triunfo del rival y especialmente de su compañero Varane, con quien se abrazó antes y después del enfrentamiento: «Felicito a Francia, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero esos dos primeros goles fueron decisivos». Rakitic manifestó este lamento: «Fuimos mejores en el primero tiempo, pero no tuvimos suerte, porque Francia disparó tres veces a puerta y marcó cuatro goles».

El mundo comenzó a ver a los croatas como una selección temible cuando arrollaron a los argentinos con tres dianas en una primera fase en la que también vencieron a Nigeria, 2-0, y a Islandia por 2-1. En octavos de final superaron a Dinamarca en los penaltis, 3-2, después de empatar a un tanto durante ciento veinte minutos de fútbol. Eliminaron a Rusia por el mismo camino en cuartos de final, con un 4-3 en los lanzamientos desde los once metros tras igualar a dos goles el duelo con prórroga. Frente a Inglaterra volvieron a demostrar su potencial al ganar la semifinal por 2-1 en el tiempo extraordinario.

Zagreb ayer vivió un día de pasión. La capital croata pasó de la decepción inicial, con lágrimas entre los jóvenes agolpados frente a las pantallas colocadas en el centro urbano, al cántico orgulloso de sus letras de apoyo a la selección, rematadas con el himno nacional. Vivieron la mejor proeza de su historia futbolística y la lástima expresaba la ocasión perdida, pues hombres como Modric y Mandzukic superan los treinta años y este grupo de jugadores será difícil de emular.

Modric recogió el galardón de mejor futbolista del Mundial con la tez seria, sin un atisbo de sonrisa. Consolado por la presidenta de su país, Kolinda Grabar-Kitarovic, su semblante no varió. Ganador de cuatro Champions con el Real Madrid, peleó en Moscú por poner el broche a su carrera. Qatar le queda lejos. Entonces tendrá 36 años. Ahora aspira al Balón de Oro. Pero eso tampoco le consuela. «Jugamos nuestro mejor partido, pero perdimos, hay que admitirlo», subrayó Dalic, seleccionador croata. Era una oportunidad irrepetible.