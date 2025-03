Las millonarias pérdidas si la Liga se suspende por completo

Como era de esperar y dictaba el sentido común, el campeonato de Liga quedó ayer oficialmente suspendido durante, al menos, las dos próximas jornadas a la espera de ver cómo evoluciona la crisis del coronavirus, cuyos efectos en todos los ámbitos, también en los deportivos, están siendo demoledores: «Hay que estar satisfechos porque el fútbol profesional se suma al camino que empezó la Federación. Prima la salud de las personas por encima de cualquier decisión. Agradecemos que todo el fútbol español, en un momento difícil para la sociedad y el deporte, esté totalmente alineados con la Federación», argumentó Rubiales tras la reunión a tres bandas mantenida en Las Rozas con la Patronal y la AFE.

Evaluación a finales de mes

La Liga, a través de un comunicado, argumentó este aplazamiento por el estado de cuarentena declarado por el Real Madrid y el conocimiento de casos positivos en jugadores de distintos equipos de Primera y Segunda : «Dicha decisión será revaluada tras la finalización de las cuarentenas decretadas en los clubes afectados y de otras posibles situaciones que pudieran darse», esgrimió la Patronal, muy preocupada por la salud del fútbol español, pero también por sus cuentas,

La posibilidad de que el Covid-19 no remita en los próximos dos meses y no se pudiera reanudar el campeonato provocaría un escenario de pánico en lo económico. Según contaron fuentes de la Liga a este periódico, las pérdidas se elevarían a 678’4 millones de euros. Los clubes de Primera y Segunda dejarían de ingresar 549 millones de euros en derechos de televisión, 88 millones por abonos y 41’4 por ingresos de taquilla. Estas serían las pérdidas directas por la suspensión de la Liga, pero habría más. La Patronal aclara a ABC que aún no ha contabilizado el daño monetario en cuanto a patrocinios, ni tampoco lo referido a hostelería, restauración, transportes y otro tipo de servicios que forman parte del día a día del fútbol profesional, que recuerdan en la Liga que supone un 1’37 del PIB de este país: «Creo que es muy importante trabajar en todos los escenarios, pero no hay que crear incertidumbre. El 25 de marzo tomaremos más decisiones», dijo Rubiales.

Amistoso suspendido

La Federación también sabe ya que oficialmente está suspendido el Países Bajos-España, amistoso que se iba a jugar el domingo 29 de marzo en el Johan Cruyff Arena , y hoy anunciará que el España-Alemania del jueves 26, que se debería jugar en el Wanda, también será cancelado salvo solución mágica que parece improbable en este momento. Estos dos partidos, junto a la final de la Copa del Rey, son los de mayor calado bajo el paraguas del máximo organismo del fútbol español: «Barajamos jugar con el estadio lleno de ambas aficiones. No sé si hoy es realista o no, pero dejar fuera a las aficiones de la Real y del Athletic nos dolería. La segunda opción sería jugarla a puerta cerrada. La tercera sería que fuera imposible disputarla».

Todas estas elucubraciones del calendario dependerán de la evolución de la crisis del coronavirus en España y, también, de las decisiones que tome la UEFA respecto a sus competiciones. En el horizonte está la Eurocopa, y solo parece viable que el fútbol de clubes pueda terminar sus torneos esta temporada si el torneo continental de selecciones es aplazado a 2021. Por mucho que se apretara el calendario, parece imposible que las ligas europeas, la Champions y la Europa League acaben en tiempo y forma, y a su vez se juegue la Eurocopa entre el 12 de junio y el 10 de julio, como está agendado.

De momento, el estamento presidido por Ceferin actúa como un verso libre y ayer, tras filtrar que iba a suspender sine die Champions y Europa League , hizo oficial un ambiguo comunicado en que no ponía pegas a que se jugasen encuentros de la segunda competición continental, y así sucedió con seis duelos de octavos, todos menos Sevilla-Roma e Inter-Getafe . Además, anunciaba que el próximo martes 17 mantendrá una reunión para tomar una postura definitiva sobre estas dos competiciones y la Eurocopa. De sus medidas y alternativas dependerá el incierto futuro del fútbol en esta temporada 2019-2020 que ahora mismo está en manos del coronavirus.