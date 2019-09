Michael Robinson: «El Mundial de Sudáfrica unió a todo un país»

Seguir Carlos Tristán González @trisglez Madrid Actualizado: 29/09/2019 11:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Michael Robinson llegó a Osasuna en 1986 con una Premier y una Champions bajo el brazo. Aterrizó en una ciudad de la que apenas había oído hablar y se embarcó en una aventura, la del fútbol español, que aún hoy continúa. Tras jugar en la Liga durante tres temporadas colgó las botas y dio el salto al periodismo nacional. Desde entonces, hace ya treinta años, se ha convertido en un icono de nuestro deporte. Empezó apareciendo el el mítico «El Día Después» y sigue narrando los partidos hasta el día de hoy. También presenta «Informe Robinson», un producto brillante mediante el que cuenta historias a los espectadores. Con motivo del World Football Summit 2019, Robinson atendió a ABC y habló de su enfermedad, de política, de periodismo y, cómo no, de fútbol.

—Me gustaría que me dijera un equipo, un jugador y un partido que le hayan marcado.

El Barcelona de Guardiola. Siempre pensé que vería algo así con ochenta años, pero con cincuenta pude ver un fútbol que parecía un juego virtual. Era realmente impresionante. ¿Un jugador? Messi. Y un partido... El Liverpool eliminando al Barça. No lo imaginaba. Lo dije a varias personas: me imaginaba al Liverpool marcando cuatro goles, pero no que no marcara el Barcelona... Fue la tormenta perfecta.

—¿Y lo más sorprendente?

Lo más extraño que he visto es cuando el Liverpool ganó la final de la Champions al Milan. Y por excelencia, lo que me provocó lágrimas, fue la final del Mundial. En la prórroga vi que España iba a por el partido y se quedaba muy desguarnecida atrás a expensas de los contragolpes de Holanda. Si no hubiera estando comentando el partido me habría ido a la cocina a tomarme un café para no verlo. Tuve miedo. Cuando marcó Andrés grité como un niño y me puse a llorar. Estaba muy seguro de que en mi país, España, practicábamos el mejor fútbol. Éramos campeones de la Eurocopa y yo pensaba que si dios existía, España debía ser campeona.

—¿Qué le gustaba de aquella selección?

Admiraba mucho a Vicente del Bosque y los futbolistas parecían los yernos perfectos. Provocaba algo que el fútbol debe hacer, y es que cuando los niños ven jugar digan: «Papá, yo quiero ser como él». Eso significa que el fútbol goza de un buen estado de salud. Lo peor es que los niños no piensen eso o, que si lo piensan, los padres les digan que ni hablar. Aquella selección eran un ejemplo.

—Aquella victoria unió a todo país, ¿no cree?

Sí, sin duda. Yo en la Eurocopa presentaba tres programas al día y cuando salía del estudio en Tres Cantos había gente que espontáneamente llevaba banderas españolas. Nunca había visto tantas banderas españolas sin un significado político detrás hasta entonces. Ver a gente en Barcelona, Bilbao, por toda la geografía española, que sacaba la bandera es magia.

—¿Es difícil de entender para un británico que la bandera esté mal vista en ocasiones?

La bandera inglesa no ha sido usada como un arma; significa libertad. Está hecha para unificar las banderas de los países de la Unión. No estoy seguro de que la bandera española haya estado siempre bien usada. Entonces, como ha sido usada por una expresión determinada, la gente disconforme con esa expresión siente rechazo por la bandera. Esa bandera les supuso algo que no iba con ellos. Es una pena que no siempre haya unificado los sentimientos de todos los españoles. Y mira por dónde, algo tan lúdico como es el fútbol hizo que se sintiese orgullo de sus colores, de su bandera, cantando incluso «Yo soy español, español, español». Eran momentos maravilloso y es una pena que tuviera que ser por un partido de fútbol.