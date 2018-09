Fútbol Messi acapara todos los elogios tras sus 42 hat tricks «Para él es como una rutina y no nos damos cuenta que estamos viendo algo único», asegura Valverde

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 18/09/2018 21:59h

La plantilla del Barcelona acabó muy satisfecha el partido ante el PSV en el debut de la Champions. Leo Messi aglutinó todos los elogios y uno de los que más vehemente fue es Ernesto Valverde, que no escatimó buenas palabras hacia el argentino. «Hace cosas extraordinarias y las convierte en rutinarias. Hoy han sido tres goles, con la falta ha desatascado el partido. El lanzamiento ha sido magistral. Es un alivio para el que lo tiene y un sufrimiento para quién no lo tiene. No es normal tener tantos hat tricks en tu carrera. Para él es como una rutina y no nos damos cuenta que estamos viendo algo único. No ha ocurrido muchas veces en la historia y cuando no esté se notará porque no hay jugadores como él», explicó el técnico, que también analizó el partido realizado por sus jugadores: «Estoy satisfecho hasta el punto de un 4-0. Ha costado y es normal. Ellos han salido muy ordenados, buscando la contra, se despliegan bien al contragolpe. Sabíamos que sería difícil. Ha costado hacer el primer gol. Pero hemos estado bien. A raíz del segundo gol, ya hemos estado más tranquilos».

«¿A quién no le motiva la Champions? Sabemos la importancia que tienen los tres puntos de cada partido. Aquí los errores se pagan caros», apuntó el preparador, que también destacó el papel desarrollado por Dembélé en el partido: «Está bien, se relaciona bien con el gol. Tiene continuidad, él se lo gana. Está trabajando bien». El partido también tuvo otros nombres propios, como Ter Stegen o Coutinho. Sobre el portero, Valverde destaco las cualidades que más le gustan: «La personalidad que tiene, la sangre fría que tiene para jugar. Transmite sensación de fortaleza, no solo a nosotros sino al rival y eso es fundamental para nosotros. No se altera por nada». Y se alegró del debut del brasileño en Champions, ya que el año pasado no pudo jugar la competición con la camiseta del Barcelona: «Es un jugador fundamental para nosotros, con disparo, con trabajo... Ya teníamos ganas de que jugara en Champions con nosotros. Irá alternado posiciones porque hay varios sitios en los que puede jugar.

Valverde también lamentó la expulsión de Umtiti que vio dos amarillas, la primera por protestar y la segunda por una obstrucción. «Es una jugada en la que al final no puede desaparecer, va contra él y es una interpretación del árbitro. Íbamos ganando 3-0 y a lo mejor podría haber evitado esta falta, es cierto».

Ivan Rakitic también estaba feliz tras el partido. El croata, sustituido en la segunda parte, explicó cómo había visto el partido. «Al principio ha costado, es normal, es la Champions, y es el primer encuentro. Y ellos, están muy motivados y, además, han arrancado muy bien su Liga. Ha sido un partido bien trabajado, pero aún podemos mejorar», ha explicado antes de valorar el juego del equipo azulgrana: «Siempre se puede mejorar, en cada encuentro miramos los detalles. Sabemos que no estamos al cien por cien». Evidentemente, tampoco faltaron los elogios a Messi: «Tiene un pie impresionante. Ojalá que no pare y que entren muchos más». Y confirmó que el equipo está concienciado en pelear por la Champions como objetivo principal: «Es especial. Sabemos que los últimos años no han sido los mejores y debemos mejorar y tenemos muchas ganas. Pero también en la Liga y en la Copa queremos hacerlo lo posible».

También Ter Stegen compareció ante los medios y reivindicó el trabajo del equipo, asegurando que la goleada costó mucho. «No ha sido fácil. En la primera parte nos ha costado afrontar los contragolpes del rival, pero en la segunda parte nos hemos estabilizado defensivamente y luego hemos podido ganar», explicó el portero alemán, que también se rindió a la calidad de Leo Messi: «Aparece siempre. No hay ningún jugador que aparezca así. Siempre está dispuesto y siempre decide, pero hay diez jugadores más que también han contribuido a la victoria». Finalmente, el meta azulgrana explicó que «siempre intentamos salir al campo con una idea clara de juego. Depende también de los rivales. Tratamos de ganar los partidos como estamos haciendo hasta ahora».

Incluso el entrenador del PSV, Mark van Bommel, reconoció la calidad de Messi. Tras asegurar que «el resultado ha sido demasiado abultado», se refirio al rosarino: «Leo Messi es el mejor del mundo, aunque no gane el Balón de Oro todos los años».