Messi tiende la mano y Bartomeu se enroca

En su charla con Ronald Koeman el pasado 20 de agosto , Leo Messi ya le vino a reconocer al técnico holandés la dificultad que tendría para abandonar el club azulgrana a pesar de sus encontrados sentimientos, que aclaró una semana más tarde con ... un burofax que hizo temblar los cimientos del barcelonismo. Ante las dudas jurídicas que obligan a una interpretación del espíritu del contrato y las incertidumbres que surgen tras analizar los motivos que arguyen los abogados del argentino en la notificación enviada a las oficinas de club, Messi ha decidido dar un pequeño paso atrás, aunque se mantiene firme en su intención de finiquitar su gloriosa y fructífera etapa en el Camp Nou.

El rosarino, consciente de las trabas existentes para que pueda abandonar libremente y de forma gratuita el club catalán, ha dado orden a sus legistas para que pacten de forma civilizada una salida , suavizando su postura y aviniéndose a pactar con Bartomeu, con el que ahora ya estaría dispuesto a reunirse. Messi y su entorno son conscientes de que su salida pasa por un acuerdo en el que el Barcelona se avenga a rebajar considerablemente una cláusula de rescisión que tasa en 700 millones de euros su libertad. Pretendientes no le faltan, pero ninguno de ellos puede asumir una inversión faraónica que violaría el fair play financiero y que sería, a todas luces, deficitaria, aunque ello importara poco a las fortunas de Emiratos Árabes, Qatar o China , ávidas de comprar un cromo como quien colecciona un Picasso para colgarlo en el comedor de casa encima del sofá.

Pero la petición del delantero choca ahora de frente con las intenciones del presidente, enrocado en una postura de fuerza que le proteja ante la masa social y la grada. La envenenada propuesta de Bartomeu, ofreciendo su dimisión a cambio de que el argentino aceptara cumplir el año que le queda de contrato y que prendiera la mecha con la que se inmolaba, no tuvo respuesta. Es consciente el dirigente que los motivos de Messi para marcharse van mas allá de quién se siente en el sillón presidencial . Sabiéndose a salvo de las crítica directas del rosarino, no está dispuesto a pasar a la historia como el mandatario al que el mejor futbolista de todos los tiempos le dejó plantado. No pudo impedir la fuga de Neymar, pero Bartomeu está a tiempo de enmendar aquel error desestimando cualquier oferta que pueda llegar por Messi.

En estos momentos, Bartomeu piensa mantener el pulso hasta el final, sabiendo que es la única manera de que Messi cumpla su contrato, al igual que hizo Nasser Al-Khelaifi con todos los futbolistas del PSGque el Barça ha querido fichar. Se asegura el dirigente, como mínimo, tener una postura de fuerza en una hipotética negociación con los clubes que le pretenden (el City parece ser el mejor posicionado aunque el PSG y el Inter también han mostrado su intención de hacerse con sus servicios). Desde la planta noble el Camp Nou se persigue, como mal menor, el mayor traspaso de la historia, superando los 222 millones de Neymar . A partir de ahí se abrirían varios escenarios como la entrada de futbolistas que abarataran la operación, Eric García, Gabriel Jesús y Bernardo Silva son una posibilidad.

Mientras tanto, Messi y Bartomeu siguen callados . Y llevan así más de dos semanas, sin que el barcelonismo haya podido escuchar las oportunas explicaciones del capitán y el presidente tras la humillante debacle ante el Bayern de Múnich . Desde el entorno del argentino se asegura que en breve romperá su silencio, aunque se desconoce si lo hará en las redes sociales, a través de un comunicado o en algún medio específico. Sus explicaciones despiertan tanto interés cómo lo que suceda mañana, fecha en la que está citado junto al resto de la plantilla para someterse a los test del Covid-19 antes de poder entrenare el lunes . Mientras, Jorge Messi, su padre y agente, viaja desde Argentina para solventar su futuro y acordar una salida o asumir un año más de azulgrana.