«Messi sigue en el chat del equipo»

El futuro de Leo Messi sigue copando la actualidad incluso en las concentraciones de las diferentes selecciones donde hay algún azulgrana jugando. Ha sido el caso de Holanda, donde Frenkie de Jong ha tenido que valorar todo lo que está sucediendo en el Camp Nou. El centrocampista, que está concentrado con la selección neerlandesa para disputar la Europa Nations League , se mide a Polonia el próximo viernes y se enfrentará a Italia el lunes 7 de septiembre. Tras manifestar su satisfacción por la llegada de Ronald Koeman al banquillo culé y asegurar que el preparador le conoce a la perfección y puede extraer lo mejor de él gracias a su etapa como seleccionador «oranje»

«Espero que Messi siga allí cuando regrese, pero no es algo que dependa de mí », explica De Jong, que desvela una interioridad del vestuario que podría tranquilizar a muchos seguidores culés: « Messi sigue en el grupo que los jugadores del primer equipo tenemos en Whastapp». A pesar de ello, el holandés no quiere profundizar en las cuestiones relativas al futuro del argentino. «No soy quien para hablar de eso con él. Estoy seguro de que hay mucha gente a su alrededor que lo hace estos días ». De Jong también felicitó a su excompañero en el Ajax, Donny van De Beek , por su fichaje por el Manchester United: «Es un gran paso y estoy muy feliz por él». De Jong, de todas formas, niega que le pidiera consejo para ir al Barça: «No, no, él puede pensar por sí mismo». El nombre del centrocampista se vinculó al club catalán tras la llegada de Koeman al banquillo.