Fútbol Leo Messi recibirá mañana su sexta Bota de Oro La turbia situación que vive Catalunya no impedirá la entrega del galardón por parte del diario Marca

Leo Messi recibirá mañana la Bota de Oro, trofeo que le acredita como el máximo goleador de la pasada temporada en todas las Ligas europeas. será el sexto trofeo que reciba el argentino, que verá premiada de esta manera el olfato goleador que exhibió el curso pasado al marcar 36 goles. El rosarino tuvo que emplearse a fondo en una dura batalla con el francés Kylian Mbappé, que le presionó hasta la última jornada. Finalmente, el atacante francés del PSG se quedó en 33 goles. Hay que tener en cuenta que Messi es el futbolista que más veces ha logrado este galardón a lo largo de la historia. Es el único que lo ha conquistado en seis ocasiones, por delante de Cristiano Ronaldo, que lo ha hecho en cuatro ediciones. El azulgrana Luis Suárez lo ha conquistado en dos ocasiones.

En la edición de la temporada 2011-12 quedó establecido un récord, coincidiendo con el segundo trofeo que recibía Messi. El argentino anotó 50 goles en una sola temporada, cantidad que no ha podido ser superado por ningún otro futbolista. Esta cifra no sirvió para que el Barcelona conquistara la Liga, competición en la que quedó segundo. El futbolista recibirá el trofeo en la antigua fábrica de cervezas Damm, en Barcelona, donde estará arropado por su familia y un nutrido grupo del club azulgrana, encabezado presumiblemente por Josep Maria Bartomeu. No obstante, los últimos sucesos acaecidos en Catalunya, con la sentencia del Tribunal Supremo en el que se condena a los líderes políticos del procés, podría provocar algún cambio. No obstante, fuentes consultadas por ABC confirmaron la celebración el acto, organizado por el diario Marca.

Hay que tener en cuenta que el Barcelona ha decidido posponer todos los actos institucionales previstos para esta semana ante la crisis política y social que se está viviendo en Catalunya. Es la decisión que se ha tomado desde la Junta directiva que el día del referéndum ilegal del 1 de octubre decidió que el partido que les enfrentaba ese mismo día ante Las Palmas se jugara a puerta vacía. Los dos actos principales que deberán buscar nueva fecha son la inauguración de la nueva FCB Botiga, así como la presentación del fútbol base y los actos conmemorativos de los 40 años de La Masia.