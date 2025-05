Messi: «Mi sueño es levantar otra Champions y caí en el lugar ideal para lograrlo»

Leo Messi aterrizó ayer en París para firmar su contrato por dos años y un tercero opcional con el Paris Saint-Germain. El argentino dejó el Barcelona después de toda una vida y puso rumbo al Parque de los Príncipes donde se unirá a la plantilla de Mauricio Pochettino en la que compartirá vestuario con Mbappé, Neymar y Sergio Ramos.

Cientos de aficionados se agolparon en el estadio del PSG para ver en persona a Messi, que acudió a su presentación acompañado del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. «No es un secreto de que es el mejor jugador del mundo. Me gustaría agradecerte, Leo, a tu familia y a tu padre por hacer esto realidad», comenzó el presidente. «Ha ganado muchos trofeos, y sé que va a ganar muchos más para este club, con los mejores jugadores y el mejor entrenador».

Y tomó la palabra Messi: « La salida del Barcelona fue muy dura. Fueron muchos años y es difícil el cambio después de tantos años . Pero nada más llegar aquí, la felicidad es enorme. Estoy muy ilusionado. Quiero que pase esto rápido, aunque lo estoy disfrutando, porque tengo ganas de ponerme a entrenar. No aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros y el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa», comenzó el argentino.

«Quiero agradecer al presidente y a todos de cómo me trataron desde que salió el comunicado del Barcelona. Lo fácil y rápido que fue todo en una situación muy difícil, tan rápido no era sencillo. Quiero agradecer el trato. Estoy feliz de estar aquí, ilusionado, con muchas ganas de seguir ganando y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo la plantilla y está preparada para pelear todo y ese es mi objetivo , seguir creciendo y seguir ganando títulos. Ojalá que todos juntos lo podamos conseguir».

«Quiero agradecer a la gente de París, fue una locura mi llegada, fue sorprendente para redondear todo el recibimiento y el trato. Estoy seguro de que vamos a disfrutar este tiempo juntos. Muchas gracias y que arranque todo no más», finalizó su discurso antes de dar comienzo a la rueda de preguntas.

«Todo lo que me pasó esta última semana me hizo que pareciera infinita. Fue emocionante, no se deja atrás todo lo que pasé. Pero ilusionado por esta nueva etapa que me toca vivir en lo deportivo y a mi familia. Pero también fue una semana muy rápida. Fueron muchos sentimientos y lo viví de a poquitos , porque nadie está preparado para vivir todo eso junto», respondió sobre las emociones de salir de Barcelona y llegar a París en apenas unos días.

Admitió que estaba en Barcelona cuando salió el comunicado del club azulgrana y se sorprendió de que la gente ya se agolpara en el aeropuerto de París cuando todavía no había ni conversaciones hechas con el PSG.

Sobre sus objetivos de ganar títulos: « No es fácil ganar una Champions. Puedes tener la mejor plantilla del mundo y no ganar . El PSG ha estado muy cerquita en los últimos años y no lo pudo conseguir. Es una competición donde están los mejores y no sé qué hace falta, pero sí un grupo unido. Que es este vestuario por lo que se ve de afuera; y también se necesita un poquito de suerte, que se busca. No siempre gana el mejor. Es una competición especial y eso de que no la ganen los mejores hace que todo el mundo la quiera». No sabe cuándo podrá debutar con la camiseta del PSG, pero sí que tiene muchas ganas de ponerse a entrenarse a las órdenes de Pochettino. «Mi sueño es volver a levantar otra Champions y caí en el lugar ideal para tener más oportunidades y conseguirlo» . «El club y yo buscábamos lo mismo separados y ahora que estamos juntos espero que lo podamos conseguir. Y conocer a muchos de los compañeros también hizo mucho para elegir este lugar».

Su mensaje para los aficionados del Barcelona fue: «Siempre voy a estar agradecido por el cariño. Esa es mi casa. Desde pequeño he vivido muchas cosas, buenas y malas. Sabían que me iba a ir a un equipo competitivo porque me conocen, porque saben que me gusta ganar y quiero seguir cumpliendo objetivos. Por un lado será lindo volver a Barcelona, ojalá con gente en el estadio, y por otro será muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta . Pero esto es fútbol».

Sobre el fair play financiero , el presidente del PSG comentó: «Desde el primer momento que supimos que Messi podría ser una posibilidad, hablamos con los financieros y nunca prometimos algo que no podíamos conseguir. Han sido tres días increíbles para que todo cuadrara en las cuentas. Messi tiene un buen salario, pero está dentro de las reglas financieras».

El jugador fue aplaudido en la rueda de prensa y se despidió con gritos de 'Leo, Leo' por algunos aficionados.

