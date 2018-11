Tribunales Messi, imputado por ocultamiento de activos y blanqueo El juez que investiga a la ONG del astro pide a España su historial penal y datos sobre «causas abiertas»

Javier Chicote

El titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8 de Buenos Aires, Gustavo Meirovich, ordenó ayer un conjunto de diligencias relativas a los manejos de la Fundación Leo Messi, un caso desvelado por ABC. El magistrado ha ampliado la imputación al futbolista y a su padre que solicitó el fiscal a dos delitos: lavado de dinero (en España blanqueo de capitales) y ocultamiento de activos a través de su ONG, al tiempo que ha decretado una amplia batería de diligencias.

Entre ellas, el magistrado ha acordado remitir una comisión rogatoria a España, donde reside el futbolista y donde se ubica la matriz de su fundación, Barcelona (la ONG tiene una sucursal en Rosario, la localidad natal de Messi).

Pedro Fontanetto, abogado del equipo que representa al denunciante de la causa, Federico Rettori -un extrabajador de la Fundación Messi- ha explicado a ABC que el juez solicita a España «información sobre causas judiciales abiertas o cerradas que afecten a Messi y su padre». De esta forma, el magistrado argentino quiere conocer los antecedentes penales de ambos, que fueron condenados a entre 15 y 22 meses de prisión por tres delitos fiscales, y otras informaciones de interés para su investigación.

El juez ha ordenado también realizar varias diligencias en Argentina, todas ellas secretas para que no se pueda entorpecer la investigación, según fuentes consultadas por ABC. En estas causas de lavado de dinero, lo habitual es solicitar toda la informaicón financiera posible, tanto a la Hacienda pública como a entidades financieras.

Según ha sabido ABC, el juez trata de reconstruir la ruta de los fondos que ha manejado la fundación del futbolista, millones de euros que, como desveló ABC, no fueron declarados ni en España ni en Argentina. El principal donante de la fundación -declarado- es el Barcelona, que ha aportado más de once millones de euros entre los años 2010 y 2016. El principal reto de la investigación es seguir la ruta del dinero, en la que se usaron sociedades offshore, por lo que no será sencillo.

La causa penal se abrió en Argentina gracias a la denuncia del citado Federico Rettori, que declaró ante el juez durante tres horas el pasado miércoles. El fiscal Pablo Turano interesó el viernes las imputaciones y varias diligencias de investigación, que el juez estudió entre el lunes y ayer, cuando decidió entrar de lleno en los manejos de la fundación del delantero del Barcelona.

Como desveló ABC en una serie de reportajes que arrancó en mayo de 2017, Messi y su padre han usado la fundación, presuntamente, para cobrar contratos publicitarios sin tributarlos. Los fondos opacos -un mínimo de diez millones de euros según la relación de contratos que acreditó este diario- no se habrían destinado a proyectos sociales de ayuda a la infancia, finalidad de la entidad que le permite no pagar impuestos por sus ingresos.