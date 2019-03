Fútbol Messi dispuesto a salir del letargo Tras su discreto partido de Copa, ansía volver a ser decisivo en el Bernabéu

No se le caen los anillos al barcelonismo a la hora de reconocer la excesiva dependencia de Messi que tiene el equipo y que se traduce en el juego y, habitualmente, en los resultados. «Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo», aseguraba Luis Enrique y ahora Valverde cada vez que le preguntan por la incidencia del argentino. Por este motivo sorprende el contundente resultado del pasado miércoles tras la discreta actuación del rosarino en un estadio en el que se siente como en el Camp Nou. No realizó ningún remate a puerta en los 90 minutos, dato que contrata con los 15 goles en los 20 partidos que ha disputado en el Bernabéu, el campo en el que más tantos ha marcado.

La afición azulgrana se aferra a las estadísticas y éstas dicen que Messi no suele encadenar malos partidos de forma consecutiva, mientras que los madridistas anhelan que tenga una actuación similar a la del encuentro copero. No obstante, desde el cuerpo técnico del Barcelona deslizan la trascendencia de las actuaciones del atacante. «Cuando está Leo en el campo y atacamos, hay tres jugadores que inmediatamente están pendientes de sus movimientos, lo que permite que tengamos otros futbolistas libres de marca», explican a ABC.

Por este motivo Valverde niega que Messi no sea tan protagonista en los clásicos: «Le veo igual que siempre. Siempre aparece, aunque a veces pueda participar un poco menos», asegura y traslada la crítica al resto del equipo: «El otro día hubo momentos del primer tiempo en los que no estuvimos bien. Nos llegaron con peligro. Nos faltaron cosas y la idea es mejorar y generar más ocasiones». Hay que tener en cuenta que desde que el delantero se recuperó de su lesión, a mediados de noviembre, se ha mostrado imparable en Liga siendo decisivo y anotando 18 goles en 14 partidos de la competición doméstica.

Messi quiere repetir la actuación de hace una semana en el Sánchez Pizjuán (tres goles y una asistencia) o la de hace dos temporadas en el mismo escenario de hoy, cuando logró la victoria él solo con un doblete (el último tanto en la prolongación). Quiere volver a besarse el escudo o sacarse la camiseta y enseñarla a la grada. Ytiene el apoyo del vestuario. «Esta vez no ha marcado, pero es el mejor de la historia y tenerlo con nosotros es muy valioso porque centra la atención de muchos defensas. Messi siempre nos da algo, pero el Barça no es solo Messi. El equipo está a un buen nivel y eso se nota», aseguraba Piqué tras la semifinal copera. El argentino tendrá hoy una nueva oportunidad para dejar al Real Madrid fuera de la carrera por Liga de forma definitiva.