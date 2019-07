Fútbol Messi, dios en Barcelona y pesadilla en Argentina El mejor jugador de la historia vuelve a estrellarse con la albiceleste, con la que no ha sido capaz de ganar ningún título en la absoluta

Coleccionista de títulos con el Barcelona, con el que ha ganado 34 torneos, entre Ligas, Copas y Champions; y de reconocimientos individuales (cinco Balones de Oro y seis Botas de Oro, entre otros), Leo Messi solo cosecha decepciones cada vez que se enfunda la elástica albiceleste de su selección, con la que únicamente ha conquistado una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos en toda su dilatada carrera profesional. La última de ellas la pasada madrugada tras caer ante Brasil en las semifinales de la Copa América, lo que confirma la doble cara del rosarino, incapaz de llevar a Argentina a lo más alto a pesar de lucir la vitola de ser el mejor jugador de la historia. Y aquí es donde la larga sombra de Maradona le tortura. El Pelusa presume de un Mundial, aunque la orquesta que le acompañaba era notablemente mejor que la que rodea a Messi.

Goleador histórico de Argentina, los 68 goles que atesora no han servido para ganar ninguno de los cuatro Mundiales ni de las cinco Copas América que ha disputado, torneos en los que solo colecciona decepciones. Pudo cambiar el rumbo de su propia historia y ganarse el reconocimiento de un país que continuamente le ha ninguneado entre 2014 y 2016, donde llevó a una selección mediocre a tres finales que acabó perdiendo. En el Mundial de Brasil 2014 fue Alemania la que demostró tenerle tomada la medida en la final. Los teutones también habían sido los verdugos de la albiceleste en 2006 y en 2010, en ambas ocasiones en cuartos de final. Y en las Copas América de Chile 2015 y Estados Unidos 2016 tropezó dos veces con la misma piedra: Chile y en la tanda de penaltis. En esta última, el mazazo se multiplicó al errar el azulgrana desde los once metros uno de los lanzamientos definitivos. Fueron las tres ocasiones, junto a la final de la Copa América de Venezuela 2007, en las que Messi pudo dar algún título a su país.

El varapalo fue tan descomunal y las críticas tan feroces que Messi decidió renunciar a la albiceleste. «Para mí se terminó la selección. Ya lo intenté mucho, me duele no ser campeón con Argentina y me voy sin lograrlo. Es increíble, pero no se nos da. Hoy nos pasó otra vez y otra vez los penales. Son cuatro finales las que me tocó perder, tres seguidas. La verdad que es una lástima, pero tiene que ser así. No se da, lo intentamos, lo buscamos y ya está», aseguró desolado, aunque el amor hacia su país le llevó a regresar dos meses después.

Con la nueva derrota y eliminación de Argentina, las críticas han vuelto a arreciar contra Messi. Alabado y venerado en Barcelona, sus mayores detractores suelen ser paisanos suyos. Óscar Córdoba, legendario portero colombiano de Boca, volvió a tirar con bala contra el capitán argentino. «Se lo vio triste, cansado y preocupado. Fue a ‘caminar’ la Copa América. Recién al minuto 11 agarró la primera pelota y eso no puede pasar con alguien que intenta ser protagonista del equipo. En las anteriores no, pero esta selección le quedó grande. La selección argentina mejoró en este partido, pero él no. El capitán tiene que animar al resto, y eso no lo vi», criticó tras la eliminación ante Brasil.

Las críticas a su juego

Ahora se le espera en Barcelona, donde se le arropará pero donde también tiene heridas abiertas, como las dos últimas eliminaciones en la Champions League, trofeo que últimamente se le resiste. Precisamente, Louis van Gaal metió el dedo en la llaga con respecto a este tema. «¿Cuántas Champions han ganado el Barcelona con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo», aseguraba el técnico holandés.

De lo que no cabe duda es que la eliminación en octavos ante Francia en el pasado Mundial (Rusia 2018) y la derrota frente a Brasil en las semifinales de la Copa América de este año deprecian el valor del argentino, que necesitaría un gran título con su selección para elevarse por encima de futbolistas como Pelé (3 Mundiales) o Maradona (1 Mundial). La pesadilla de Messi no parece tener fin, la presión es máxima y las oportunidades de enderezar su palmarés con Argentina empiezan a escasear. A sus 32 años, la próxima Copa América, que se celebrará en su país y en Colombia en 2020, y el Mundial de Qatar en 2022, se perfilan como las últimas ocasiones de levantar un gran título con la camiseta de su país. Un sueño convertido en obsesión.