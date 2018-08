Fútbol Internacional Leo Messi deja la selección argentina temporalmente Según la prensa del país, el delantero habría comunicado que no jugará los amistosos ante Guatemala y Colombia

Según la prensa argentina, Leo Messi se estaría planteando dejar la selección argentina. Tal y como informa el diario 'Clarín', el delantero habría comunicado a Lionel Scaloni, entrenador interino de la albiceleste, que no piensa jugar los amistosos de este año ante Guatemala y Colombia en Estados Unidos.

La información de este medio cuenta que el azulgrana querría tomarse un descanso. La dura eliminación del Mundial de Rusia ahondó en una crisis en la selección que dura ya desde hace tiempo. Mientras que Javier Mascherano y Lucas Biglia anunciaron su marcha tras la cita mundialista, Leo Messi prefirió no pronunciarse.

'Clarín' afirma que, tras haberlo confirmado con fuentes de la AFA, Leo Messi tiene decidido no acudir a los próximos compromisos con la absoluta. Lionel Scaloni, quien dará su primera lista el domingo, tendrá por tanto la difícil tarea de suplir al «10». Los rumores en Argentina no cesan, y aunque no se habla de retirada definitiva, se han encendido las alarmas de la selección.