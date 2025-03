Messi le comunica al Barça que se quiere ir

Leo Messi le ha comunicado a través de un burofax al Barcelona , tal y como avanzó el canal argentino TyC Sports, que no quiere formar parte de la plantilla de la próxima temporada, solicitando la liberación de su vinculación con el club que le une hasta el 30 de junio de 2021. El jugador argentino se acogería a la cláusula que le permite rescindir el contrato unilateralmente, algo que rechaza el club azulgrana , que se remite a la cláusula de rescisión (700 millones de euros).

No obstante, hay cierta divergencia sobre esta cuestión, ya que algunas informaciones aseguran que cuando Leo Messi firmó su renovación en 2017 exigió que esta cláusula dejara de estar vigente este verano. El Barcelona ha reconocido a ABC que ha recibido el burofax de Messi solicitando su salida, aunque asegura que la petición del rosarino no es válida porque tenía hasta el 10 de junio para comunicarla . Al no hacerlo, el futbolista, opina la entidad, quedó renovado automáticamente hasta el 30 de junio de 2021, por lo que quien quiera ficharle deberá negociar con el club azulgrana o abonar los 700 millones de su cláusula de rescisión.

Hay que recordar que en el contrato de Messi figuraba una cláusula por la que podía abandonar el club siempre y cuando se marchara a un liga que no estuviera entre las principales. Para ello, el rosarino debía avisar al club catalán de su decisión. Estas informaciones contrastan con las palabras de Koeman, que la pasada semana se entrevistó con el argentino. Aunque Messi le comunicó que se veía más fuera que dentro del club, el holandés concedió una entrevista a los medios de club en los que daba a entender que el rosarino continuaría en el Barça.

Habrá que ver qué sucede ahora y si el futbolista se presenta el 31 de agosto al inicio de la pretemporada o si por el contrario ejerce una situación de fuerza. Desde el club catalán no quieren especular y esperan acontecimientos, aunque la decisión del delantero supone un varapalo para el barcelonismo.

El entorno culé ya estaba en pie de guerra y algunos precandidatos a la presidencia, como Joan Laporta , ya manifestaron a lo largo del día sus dudas sobre las intenciones del club y la posible salida de Messi. «¿Le dijeron a Suárez que con contaban con él por teléfono? Me parece un acto de cobardía del presidente y una falta de respeto al jugador. Esta forma de actuar es impresentable y perjudica la imagen del club», aseguró el expresidente, que vio una relación directa con el argentino: « Esto me hace sospechar que quieren vender a Messi lo que sería un error histórico. Pobre Barça en manos de estos incompetentes».