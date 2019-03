Fútbol Con la mente en el Lyon «Tenemos los tres objetivos en la cabeza, pero queda mucho y el miércoles es una final. Todo o nada», asegura Gerard Piqué

Sergi Font Barcelona Actualizado: 09/03/2019 21:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Menos rotaciones de las que se esperaban y una victoria en la que se tuvo que remontar el gol inicial del Rayo Vallecano. El Barcelona estaba más pendiente del partido del próximo miércoles ante el Olympique de Lyon que del de este sábado a pesar de la victoria del Atlético de Madrid que apretaba las posiciones en la clasificación. Gerard Piqué fue uno de los primeros en comparecer ante la prensa y reconoció que la mente está ahora mismo en la Champions, en la que afrontan la vuelta de octavos tras un empate a cero en Lyon. «Tenemos los tres objetivos en la cabeza, pero queda mucho y el miércoles es una final. Todo o nada. Nos centramos ahora en eso», explicó el central, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. «Hacía tiempo que no marcaba. Me encuentro muy bien. Son rachas en una carrera de muchos años. El equipo también ayuda. Si está bien, sufres menos», explicó tras anotar el gol del empate, el sexto de la presente temporada.

El defensor catalán también ofreció una lectura del partido: «Creo que hemos tenido una racha de partidos muy duros. En teoría hoy era algo más asequible, pero sabemos que estos partidos son muy difíciles de jugar. Hemos tenido una racha muy dura, hoy en teoría era un partido más asequible por la clasificación del rival, pero ya sufrimos el año pasado ante el Leganés antes de jugar en Roma. Nos toca poner la atención de cara el miércoles» y trató de justificar los pitos de la afición azulgrana a Coutinho: «Philippe está haciendo una buena temporada. Obviamente el coste del jugador es muy grande y eso también implica que haya más expectativas para sobre su rendimiento. Hay que aceptar la reacción de la gente, pero tiene todo nuestro apoyo como compañeros». El azulgrana se mostró prudente cuando se le preguntó por las opciones del Real Madrid, a pesar de la distancia en la clasificación: « No vamos a descartar a nadie hasta que matemáticamente estén descartados. Los demás te pueden ir recortando. Es mejor tener esa distancia con el Atlético».

Ernesto Valverde coincidió en buena parte del discurso de Piqué y quiso defender a Coutinnho tras los pitos del Camp Nou. «Estamos en un club, como en todos, en el que hay una exigencia terrible para ganar. No hay que darle mucha importancia. Pelea para poder marcar. Siempre esperamos que saquen un conejo de la chistera. Pero su trabajo está ahí. El secreto está en perseverar», explicó. Y elogió el trabajo de Arturo Vidal: «Ha hecho un gran partido hoy. Tanto él como Busquets nos han sostenido en momentos determinados». El preparador aseguró que «el partido era difícil y se ha puesto aún más difícil. De Tomás ha sacado un balón de la nada. Le doy mucho valor a las victorias, a sumar de tres a tres», y elogió la capacidad del equipo para remontar cuando encaja un gol: «No conseguimos poner el marcador a nuestro favor. Está en nuestro debe. Pero la lectura positiva es que cuando encajamos, luego el equipo se rehace muy bien. Ha habido partidos muy complicados».

Valverde también se refirió al partido ante el Olympique de Lyon. «Hay partidos que no se necesita nada para motivar al público y el entorno. Pero a veces hay otros que parecen más fáciles y se complican. A veces se ganan y pierden los títulos en partidos que parecen intrascendentes. El miércoles es un partido fundamental, por el rival, la competición y porque vemos lo que está ocurriendo», aseguró. Y no eludió valorar que Messi y Luis Suárez tienen la misma capacidad goleadora de todo el Real Madrid: «Cuento los goles de mi equipo, no los de los demás».

Como si fuera un discurso aprendido, Nelson Semedo también valoró los temas principales de la actualidad barcelonista. Primero se refirió al encuentro ante el Lyon: «Entramos en este partido solamente pensando en el Rayo Vallecano. Ganamos y seguimos en el primer puesto con ventaja. Ahora tenemos que centrarnos en el Lyon, esperamos pasar la eliminatoria». Siguió valorando su rol en el equipo: «Cuando llegué lo hice para ayudar al equipo lo máximo que pueda. Lo más importante es el colectivo, estamos en las tres competiciones y vamos a luchar por todo». Y continuó con una defensa a Coutinho: «Intentamos ayudarle, está pasando por una fase por la que todos pasamos. Sigue trabajando en cada entrenamiento. Da su máximo y le vamos a ayudar.