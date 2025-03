El fútbol que viene: menos regates y contactos en las áreas

Es impresionante la influencia psicológica de las situaciones críticas en el ser humano. Los futbolistas son sometidos a controles exhaustivos de test periódicos, una vigilancia que se producirá antes y después de los partidos en la Liga española cada tres días, y sin embargo ... su comportamiento en el césped pone en sospecha a todos los rivales. La Bundesliga es la pionera del regreso al fútbol en Europa y ofrece datos muy claros de ese factor psíquico que frena al jugador. Se han disputado cuatro jornadas tras la interrupción provocada por la pandemia y el futbolista ha cambiado. Arriesga menos, agarra menos, evita el contacto. Es un fútbol más «limpio», no por una cuestión educacional, sino por el miedo, aunque sea inconsciente.

Buyo destaca la ausencia de un jugada esencial, el duelo uno contra uno, porque falta condición física; Urízar subraya que los jugadores respetan más al colegiado; Salguero advierte que el futbolista, sin público, no rinde al cien por cien, aspecto que corrobora el guardameta de Betanzos

Los datos del campeonato alemán son elocuentes. Hartos de ver que cada saque de esquina o cada falta suscitaba media docena de placajes junto a la portería, ahora solo se producen cinco contactos en las áreas en todo un partido. Antes, el promedio era de 31, varios en cada córner. Los intentos de regate se han reducido a 103 por encuentro, mientras la media anterior al coronavirus era de 114, un once por ciento menos. Los regates con éxito han pasado a tener un promedio de 8,6 por partido, mientras antes eran de 10,6 por partido. Es nada menos que un veinte por ciento menos. Ese menor contacto físico entre rivales, el respeto, el temor, implica que el porcentaje de tarjetas rojas directas haya descendido. El número de amonestaciones es similar, un promedio de 3,86 ahora, una media de 3,79 antes. Y los jugadores corren más, 116,5 kilómetros por equipo, dos más que hace tres meses. Pero corren como pollos desbocados, porque no intentan regatear, no se acercan al enemigo.

Urízar Azpitarte, maestro del arbitraje: «Hay menos entradas, se vislumbra el miedo a que el contrario se caiga encima de uno. El futbolista busca tener menos contacto físico y que no se acerquen las bocas, por la saliva. Tenemos también menos discusiones con el árbitro»

ABC ha dialogado con un árbitro, Urízar Azpitarte ; un defensa, José Antonio Salguero , y un guardameta, Francisco Buyo, para analizar este cambio de comportamiento, «jurisprudencia deportiva» de lo que puede suceder en cinco días en el campeonato español.

El exárbitro tiene herederos en Tercera, Ildefonso, colegiado, y Aitor, juez de línea. Destaca datos interesantes: «Veo que hay buenos jugadores que no arriesgan, cosa que puede suceder en todas las ligas ¿Por qué? Porque el mercado de traspasos llega en agosto y hay muchos que se pondrán en él. También compruebo que hay futbolistas que antes no eran titulares y que ahora tienen la oportunidad de brillar y lo están haciendo»

«Hay menos entradas a los contrarios porque existe miedo a que el rival se caiga encima de uno», señala Urízar, maestro de colegiados , que dirigió catorce clásicos. «El futbolista busca tener menos contacto físico y que no se acerquen las bocas, por la saliva. Tenemos menos agarrones en el área. Se discute menos con el árbitro y los jugadores no se acercan».

El colegiado: «Ya no nos rodean, ni protestan».

Urízar detalla cuatro aspectos extraordinarios interesantes: «Veo que hay buenos jugadores que no arriesgan, cosa que puede suceder en todas las ligas ¿Por qué ? Porque el mercado de traspasos llega en agosto y hay muchos que se pondrán en él. Solo quedan dos meses, no estamos en abril, y el futbolista piensa en el futuro. También compruebo que futbolistas que antes no eran titulares ahora tienen la oportunidad de brillar y lo están haciendo, con despliegue físico y remate. Igualmente, los jugadores que rinden muy bien en los entrenamientos y se hunden con la presión del público poseen ahora , a puerta vacía, su momento de lucir y lo están intentando. La misma opción tienen aquellos árbitros a los que la presión ambiental de la grada les afecta. Esta es su oportunidad de demostrar su nivel».

José Antonio Salguero, exdefensa de Real Madrid, Sevilla y Mérida: «Veo menos agresividad en el campo, no digo que parezcan bailarines, pero hay menos agarrones, no existen los choques, tenemos en el césped poco riesgo y mucho toque»

Central del Real Madrid, del Sevilla, y del Mérida, José Antonio Salguero profundiza en varios capítulos importantes del fútbol: «Observo menos agresividad en el campo. No digo que parezcan bailarines, pero hay menos agarrones, no hay choques, tenemos mucho toque y poco riesgo».

El defensa malacitano, definido por su garra, no la encuentra hoy en el césped: «Quizá cambie todo cuando se acerque el final de las once jornadas, falten cinco y te lo juegues todo, pero hoy no rinden al ciento veinte por cien como salíamos nosotros. La falta del público debe ser un factor fundamental en esta situación. A mí los seguidores me motivaban, me inyectaban la presión de hacerlo bien y jugaba al límite. Y cuando tenías partido a domicilio, la afición local también te motivaba porque sacabas el carácter y la personalidad para imponerte ante los acontecimientos. Ahora, a ese temor por el contacto físico con los rivales se ha sumado esta frialdad , falta el ambiente. Nosotros no hubiéramos conseguido aquellas remontadas de la Copa de Europa en el Bernabéu sin la afición».

Francisco Buyo: «La grada vacía acaba con el factor campo, los partidos son neutrales y la falta de calor hacia el futbolista significa que no se sobreexcita, no arriesga. El balón circula mucho y no intenta acercarse al rival»

Francisco Buyo ha vivido esta nueva realidad del fútbol desde la visión específica del guardameta. Niega que coger el balón pueda suscitar preocupación a quienes más lo tocan con guantes y manos: «No hay miedo a tener la pelota. El futbolista debe estar preparado psicológicamente y yo no lo tendría».

El exguardameta: «El peligro está en la calle»

El exportero del Real Madrid y del Sevilla es clarividente en la ausencia de temor. Ha visto otras cosas en la Bundesliga: «Los futbolistas pasan controles médicos constantes y los jugadores que se enfrentan en un partido se encuentran en perfecto estado de salud. Se supone que están al cien por cien seguros y libres del virus. El 90 por ciento del peligro para el profesional está al salir a la calle, en el transporte público, en cualquier otra situación de la vida. Lo que he constatado es que hay menos contactos, nadie se agarra y hay menos regate. El hecho de ver menos jugadas individuales para superar al rival denota falta de preparación física. El regate es una acción fundamental, es la mejor forma y la más rápida de eliminar rivales y rentabilizar tu juego y veo pocos jugadores que intenten el uno contra uno».

El cancerbero subraya otros dos factores relevantes: «La grada vacía acaba con el factor campo, el partido es neutral y la falta de calor hacia el futbolista significa que no se sobreexcita, no arriesga. El balón circula mucho y no intenta acercarse al rival».