Fútbol femenino Megan Rapinoe elogia la Primera Iberdrola y desvela su «equipo del alma» La capitana de la selección estadounidense de fútbol ha confesado que le gustaría terminar su carrera en España

Megan Rapinoe, estrella del pasado Mundial de Francia y capitana de la selección campeona del torneo, ha concedido una entrevista a 'beIN Sports' en la que ha tenido palabras para el fútbol en España. A sus 34 años, Rapinoe juega en la Reign Football Club de la liga de su país, pero ha confesado que le gustaría probar en la Primera Iberdrola, una competición que a juzgar por sus respuestas conoce bien.

«Al Barcelona lo llevo en el corazón. Es mi equipo preferido. Por la manera en la que juega. Su manera de jugar es espectacular y me inspira. Me encanta verlos jugar, pero también es muy divertido ver al Atlético por la intensidad con la que juegan. Obviamente, también me gustaba ver jugar a los «Galácticos», pero al Barcelona lo llevo en el alma», comenzó diciendo.

Sobre si le gustaría venir a España, dijo lo siguiente: «Ya no estoy tan joven. ¿Quieren a una Megan Rapinoe madura? Desde luego que estoy abierta a cualquier propuesta. Me agrada la idea de jugar en Europa. Me encanta viajar. Jugué en Lyon y me encantó. Así que tal vez termine mi carrera en España. Culturalmente hablando es algo que me agrada».

Finalmente, Rapinoe tuvo un mensaje para Charlyn Corral, la delantera mexicana del Atlético: «Es maravilloso estar en un club como el Atlético. Debe seguir luchando, que siga haciendo lo que hace y que regrese a casa con el título de Liga».