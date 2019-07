Segunda B Así es el mecanismo de confección de los grupos de Segunda división B La Federación sale al paso de las críticas y explica que se realizó en base al sistema que se aprobó por votación el año pasado

La Federación Española de Fútbol ha aclarado este jueves el mecanismo para la configuración de los cuatro grupos de Segunda división B de la próxima temporada, distribución que se dio a conocer este miércoles y que provocó críticas por parte de las aficiones de equipos que se sienten perjudicados el reparto de clubes. La Comisión de Segunda B, presidida por José Ángel Peláez (Cantabria) aprobó incluir en el Grupo IV a los equipos andaluces, murcianos, extremeños y castellano-manchegos, y del que ya no forma parte la Unión Deportiva Melilla. El conjunto azulino quedó encuadrado en el Grupo I junto con clubes madrileños, asturianos, gallegos, canarios y baleares.

Precisamente las principales quejas por la distribución de los grupos de Segunda B para el curso 2019-20 han llegado desde Asturias, Galicia y también desde la afición del Talavera, conjunto que pretendía jugar en el mismo grupo que los siete equipos madrileños de la categoría por la cercanía de la ciudad toledana a la capital.

«La configuración de los grupos se realizó en base al sistema que se aprobó por votación el año pasado. Ese sistema permite a las Federaciones territoriales realizar propuestas, acordadas con los clubes de su federación», ha explicado la RFEF en un comunicado. «En esta ocasión se presentó una primera propuesta por parte de Cataluña (11 votos de sus clubes), Valencia (7), Extremadura (3) y Murcia (4). La segunda propuesta de organización fue la que presentaron Madrid (7 votos de sus clubes), Aragón (2), País Vasco (8) y Asturias (4). Y la tercera propuesta fue de la Federación gallega (4 votos)», añade el organismo presidido por Luis Rubiales.

Según el sistema aprobado por la Comisión el año pasado, se someten a votación las dos propuestas con más votos. Y eso es lo que se realizó este miércoles. «En la primera votación, a la primera propuesta, que ya tenía 25 votos, se sumaron además, los clubes de Andalucía (10), Melilla (1), Castilla y León (6) y Las Palmas (1). En total, contabilizaron 43 votos. Al ser mayoría (sobre 80 votos de clubes), no fue necesario seguir votando y aprobó la primera propuesta», explica la RFEF.

Antes las críticas de los aficionados por el perjuicio económico que la distribución aprobada ayer puede generar a algunos clubes, la RFEF asegura que «no se produce un perjuicio económico en los equipos que viajen más, puesto que la RFEF subvenciona el 100% de los viajes a los clubes no peninsulares y a los clubes que tienen que desplazarse a jugar con clubes no peninsulares». «Además, cuantos más kilómetros hace un equipo, más subvenciones recibe. Aún así, desde la Comisión de Segunda B y la propia RFEF se entiende que pueda haber clubes que no estén del todo satisfechos con la distribución definitiva, pero solo cabe respetar la decisión de la mayoría de clubes que disputan la competición, conlcuye la RFEF.