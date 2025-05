Mbappé, sobre ser el futbolista más caro del mercado: «No me da vértigo»

Unos minutos después de conocer la convocatoria de la selección francesa , vigente campeona del mundo, para la Eurocopa, Kylian Mbappé se confesó ante las cámaras de la cadena TF1 sobre sus sueños y su forma de vivir el fútbol. Ante la expectación de todo el continente por si el delantero parisino desvelaba en televisión alguna pista sobre su futuro, dentro o fuera del París Saint-Germain, el internacional galo habló de la Eurocopa, el Balón de Oro o el hecho de poder convertirse en el futbolista más caro del mercado.

Lo primero que confirmó el delantero, pretendido por el Real Madrid, es que su próximo gran objetivo es la Eurocopa , con la que la selección gala podría dar continuidad al título mundial conquistado en Rusia. «¿Quién no piensa en ello y quién no sueña con ello? Este es el caso de muchos franceses. Sería un logro extraordinario», explicó Mbappé.

El joven atacante reconoció al mismo tiempo que acudir a los Juegos Olímpicos está en su cabeza, ya sea en la cita de Tokio o más adelante en su carrera: « Es un gran sueño para mí. Realmente espero poder participar en los Juegos al menos una vez en mi vida ».

Siguiendo con sus objetivos, el entrevistador le cuestionó también por el Balón de Oro y el galo no se escondió: « Es un objetivo para cualquier jugador que aspire a ser el mejor, y yo soy uno de ellos ». «Pero es demasiado presuntuoso hablar de eso porque el fútbol es un deporte de equipo», puntualizó.

Sobre los elogios del mítico Pelé, Mbappé también fue elegante: «Cuando el rey del fútbol, habla así de ti es agradable. Pero el mejor resultado es devolver ese cariño que te dan tratando de dar lo mejor de ti».

«No me da vértigo»

Preguntado por el hecho de convertirse en el futbolista más caro del mundo y en qué medida eso podría afectarle, el futbolista del PSG aseguró que « no me da vértigo, no es un dinero que vaya a mi bolsillo y no pienso en eso . Disfruto de cada día y sé que soy un afortunado. Quiero ganar, ya está».

« Tengo una vida que siempre he soñado tener y espero difundir mi entusiasmo por la vida en todas partes, dentro y fuera de la cancha», concluyó su entrevista.

