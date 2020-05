Mercado de fichajes Mbappé no se olvida del Madrid El delantero galo del PSG lanza un par de guiños al club blanco. Dos de sus referentes son historia madridista

Kylian Mbappé es el gran objetivo de la política de fichajes del Real Madrid a corto plazo. Pese al parón del fútbol por la amenaza del coronavirus, que ha afectado también al mercado de fichajes, el delantero francés es el gran objeto de deseo del madridismo. Y el interés es recíproco.

En una entrevista reciente al 'Daily Mirror' inglés, en la que repasó la actualidad del fútbol, del París Saint-Germain y su trayectoria personal, el galo volvió a reconocer la influencia del conjunto blanco ya algunos de sus iconos en su fútbol.

«Mi primer ídolo fue Zidane por todo lo que logró con la selección. Luego fue Cristiano. Ha ganado mucho y sigue siendo un ganador después de tanto éxito. Ambos han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros», reconoció.

Un «guiño» al Madrid que compensó después con otro claro mensaje que a buen seguro tranquilizó a los seguidores del PSG y detrás del que pueden estar las dificultades para poner rumbo a la capital de España este verano.

«Una de mis grandes ambiciones es ganar la Champions League. Ser parte del PSG ganando su primera Copa de Europa sería algo muy especial», aseguró.

Pese a su juventud Mbappé también demostró su ambición por lograr el Balón de Oro: «Sería bueno ganarlo, pero no es algo que me quite el sueño. No creo que tenga que ganarlo la próxima temporada o la siguiente. No hay límite de tiempo. Siempre pondré al PSG y a la Selección como prioridad. Entonces, si los honores vienen por mis actuaciones, será una ventaja».

«El fútbol volverá cuando sea seguro»

Sobre la situación actual que vive el fútbol, el francés explicó que «la afición es una parte importante del juego y jugar sin ellos será extraño. Sin embargo, la seguridad de todos debe ser la prioridad. Lo importante es que estemos a salvo y que mantengamos a nuestras familias y seres queridos a salvo. El fútbol volverá aquí cuando sea seguro».