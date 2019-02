Fútbol Marcelino visita con el Valencia a su criptonita El técnico no ha conseguido ganar al equipo azulgrana en sus quince enfrentamientos

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 02/02/2019 11:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tratará el Barcelona de sumar esta tarde (18:30 horas / beIN Sports) de conseguir su novena victoria consecutiva y consolidar el liderato liguero tras una semana en la que remontaron la eliminatoria de Copa endosándole un 6-1 al Sevilla de Machín. Enfrente tendrá a un Valencia alto de moral tras meterse en las semifinales del torneo del KO pero que podría acusar el cansancio de una dura eliminatoria ante el Getafe. Además, la vista del equipo che supone un reto para Marcelino García Toral, que en lo que lleva de carrera como técnico jamás ha conseguido vencer al club azulgrana. Son quince enfrentamientos ya los del técnico asturiano, que ha entrenado a equipos como el Sporting de Gijón, Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Zaragoza, Sevilla y Villarreal hasta llegar al Valencia. Viendo la exhibición de Messi el pasado miércoles, Marcelino sabe que buena parte de su éxito o fracaso pasa por la actuación del argentino. « Messi nos da muchísimo respeto, al igual que admiración. Lleva muchos años demostrando un nivel altísimo de juego. Nos hace disfrutar a todos cuando lo vemos jugar, menos cuando juega con nosotros que nos hace sufrir. Todos estamos encantados de que esté en nuestra Liga. Intentaremos que participe la menos de las veces y que no esté acertado, lo cual es complicado». aseguró.

Ernesto Valverde, por su parte, deberá solventar la ausencia del sancionado Sergio Busquets, pieza fundamental en su esquema defensivo en partidos de gran calibre. Al margen de la baja del centrocampista y de la del lesionado Jasper Cillessen (el portero holandés sufrió en la sesión del viernes la rotura del sóleo de la pierna derecha), el técnico azulgrana plantea un encuentro con todos sus titulares. aunque Sergio Samper ha entrado para suplir la ausencia de Busquets, todos los indicios y precedentes colocan a Rakitic en el pivote para el día de hoy, aunque Sergi Roberto también podría tener alguna opción. Las únicas alternativas que podría dar Valverde estarían en defensa pensando en el partido del miércoles ante el Real Madrid. Murillo podría dar descanso a Piqué. El colombiano se enfrentaría así a su ex equipo y a un entreandor que esta temporada le tenía relegado al banquillo. La llegada de Boateng abre una incógnita sobre la posibilidad de que se produzca alguna rotación en una delantera que parece destinada a Messi, Luis Suárez y Coutinho.

«El Valencia ha cambiado en el acierto goleador porque lo veo muy parecido al año anterior. El año pasado tuvo un comienzo espectacular con mucho acierto y este año en cuanto a juego y esquema es parecido pero generaban el mismo número de ocasiones pero no las convertían. Eso les hizo estar un poco abajo en el primer tercio de la clasificación. Ahora tienen más confianza y están remontando posiciones. Pero le veo en una dinámica parecida, y están en un buen momento de confianza como se ve con su clasificación en la Copa», asegura Valverde, que no esconde la dificultad que supone jugar tantos partidos exigentes en tan poco tiempo: « Confiamos afrontar el calendario con garantías, pero claro que no sabes qué puede pasar mañana. Lo gestionamos según van llegando las semanas. Esta semana son tres partidos en seis días. La que viene serían tres en ocho. Tras el Athletic tenemos una semana limpia y eso también ayuda. Iremos ajustando los descansos según vaya y esperemos que no se lesiones ningún jugador. Vamos mirando al corto plazo y, al mismo tiempo, al largo. Vamos viendo cómo están los jugadores semana a semana y además tenemos una visión a medio plazo. El calendario es fortísimo. Lo sabíamos ya hace tres semanas. Si juegas permanentemente y no te eliminan es un desgaste brutal, claro. No nos podemos descuidar en la Liga». A pesar de ello, insiste: «Pondremos el mejor equipo para ganar. Hay que valorar cómo están los jugadores. Lo veremos en el entrenamiento y decidiremos. Pero no podemos negar que la Liga es nuestra prioridad, no nos podemos descuidar». Discurso similar al de Marcelino, que finalmente no podrá contar con Gayá: «Tenemos margen suficiente, venimos de jugar el pasado martes, tenemos cuatro días y de este al siguiente hay cinco días. No hay mucha premura entre un partido y otro. Va a jugar un equipo bastante similar al que ha jugado últimamente».