Fútbol Maradona estalla contra Argentina: «No veo películas de terror» Diego Armando arremete con dureza contra la selección de país y sus dirigentes: «Tapia no tiene ni puta idea»

La derrota de Argentina contra Venezuela ha reabierto el debate en el país sudamericano. El ínfimo nivel de la albiceleste, incluso con Messi de vuelta a las convocatorias, ha provocado reacciones muy duras contra Argentina, y como no podía ser de otro modo, Maradona ha participado de ellas.

«¿Argentina? No veo películas de terror. ¿Cómo estos ineptos siguen gobernando la Selección? ¿Quién fue el estúpido que creyó que Argentina le iba a ganar a Venezuela? Ellos son un equipo que está formado y acá entraron por la ventana, no entraron ni por la puerta, porque traicionaron y porque le mienten permanentemente a la gente. Así Argentina no va a ganar un partido».

Maradona considera que la actual Argentina deja mucho que desear: «Lo lamento porque me siento muy argentino, pero estoy con la otra camada de técnicos y jugadores. No quiero que me crean diferente. Yo sé lo que estarán pensando (Oscar) Ruggeri, (Sergio) Batista, (Ricardo) Giusti, (Nery) Pumpido y (Claudio) Caniggia, que este equipo no merece la camiseta. Los que te nombro la tenemos tatuada y dimos la vida por la camiseta, para que venga uno que no sé si es profesor de matemática o lo que será Tapia (presidente de la AFA), pero la vedad es que no tiene ni puta idea».

En esta ocasión, Maradona libra a los jugadores de la hecatombe e insiste en su crítica contra los mandatarios: «Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos, lo lamento por los jugadores que tienen que ir a poner la cara cuando no la debieran poner. La cara la tendrían que poner los dirigentes y armar un semillero y empezar de nuevo, y no regalar el prestigio que alguna vez nosotros le dimos».