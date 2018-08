Los jugadores del Manchester United Ander Hererra, Juan Mata y Chris Smalling han participado en un divertido vídeo para el James Corden Late, un programa de televisión estadounidense.

Los jugadores de los «red devils», con la presencia de José Mourinho en la protería, tuvieron que medirse a un equipo formado por 100 niños y dirigido por el carismático presentador norteamericano.

En el vídeo se puede apreciar la cara de sorpresa de los futbolistas del combinado inglés ante la llegada de los niños al campo. A pesar de la desigualdad del choque, los jugadores del United se acabaron llevando el duelo por 2-1.

What do you think of this youth team, Jose? United stars Mata, Smalling and Herrera take on 100 kids in hilarious video for James Corden's Late, Late Show https://t.co/FDqTuwQbaepic.twitter.com/y8WfB1R8p0