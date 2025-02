Un Chelsea soberbio amarga a Guardiola

Crónica

El Chelsea , con el que nadie contaba cuando empezaron los cruces de esta Champions League , un equipo que iba a la deriva hasta que Thomas Tuchel suplió a Frank Lampard en enero, abrazó ayer la eternidad en Oporto, campeón de Europa con todas las letras después de desconectar al Manchester City de Guardiola y al pomposo fútbol que predica a los cuatro vientos y que tanto gusta a los románticos. Pero hay muchas maneras de llegar al éxito y es igual de válida la ruta que escoge el Chelsea, genial en todos los aspectos para alzar su segunda orejona en una noche inolvidable. Con 14.110 espectadores en las gradas, otro pasito más a la normalidad que tanto se añora, César Azpilicueta alzó al cielo un trofeo que vale millones y que amarga de mala manera a Guardiola, quien lleva una década sin triunfar en Europa pese al dispendio del jeque, van ya 2.000 millones desde 2008. Dice el catalán que seguirá intentándolo después de que Tuchel, que fue despedido en Navidad por el PSG, le superara ampliamente por tercera vez este curso.

Salió un partido estupendo en Do Dragao , tan trepidante su inicio que a la media hora uno ya estaba cansado solo con seguir el ritmo. En las finales, por norma, el respeto es más poderoso que cualquier pizarra o incluso que el talento, pero no fue el caso y City y Chelsea regalaron una puesta en escena formidable, qué maravilla. No es que se pueda hablar de una catarata de ocasiones clarísimas, pero cada minuto la pelota iba de área a área, siendo el Chelsea quien generaba más peligro. Impulsado por una presión asombrosa, el conjunto de Tuchel se fue gustando hasta el punto de tener dominado al City, que poco a poco fue perdiendo el hilo y completó un primer acto espeso, incapaz de sacudirse el pegajoso planteamiento de su enemigo.

De área a área

En esa primera hora tan vibrante hay muchísimo a destacar. Sterling avisó primero, Werner asomó después con un inexplicable remate hacia atrás cuando estaba completamente solo, Mahrez casi abre el marcador, Werner otra vez la tuvo, de nuevo Werner coqueteó con el gol, un cabezazo de Kanté casi acaba en la portería de Ederson, Rudiger salvó un remate de Foden a bocajarro... Un estrés, un partido divertidísimo repleto de distracciones y con múltiples llegadas que vino a evidenciar, sobre todo, que el Chelsea es un equipazo y que con un delantero más acertado sería casi imparable. Porque Werner, cuyo nombre ha salido ya unas cuantas veces en este texto y que se desmarca como los ángeles, un incordio para cualquier defensa porque no para quieto, no es precisamente un depredador, aunque todavía está a tiempo de mejorar su efectividad.

Al City, que se presentó con un once muy raro y ofensivo – Guardiola optó por sentar a Rodri contra pronóstico y dejó múltiples espacios–, le faltó verticalidad en el primer tiempo y tuvo desajustes impropios atrás. Walker, por la derecha, sufrió muchísimo ante la electricidad de Chilwell y los centrales estuvieron erráticos, alarmante la desconexión en el único tanto de la velada. De Mendy al gol, de portería a portería, cinco toques a la velocidad de la luz con una asistencia estupenda final de Mount a Havertz , quien se benefició de una autopista libre hasta el edén porque Dias, Stones y Zinchenko ajustaron fatal. Havertz, 21 añitos y 100 millones, marcó por primera vez en la Champions, buena ha sido la espera. Ya es un héroe para siempre.

El City estaba obligado a dar un paso al frente en la reanudación y trató de mover la pelota con algo más de rapidez, disparada la posesión, pero tampoco sufría en exceso el Chelsea, un bloque trabajadísimo que tiene a Kanté como perro de presa –es impresionante lo que puede llegar a correr y lo bien que lo hace todo– y con una retaguardia solidaria que no concede ni un metro. Manda la experiencia de Azpilicueta y se impone el poderío de Rudiger, un armario de cemento armado que terminó con la final de De Bruyne después de una obstrucción brutal. El belga, del que solo hubo destellos anoche, terminó llorando y con el ojo a la virulé, una pérdida incalculable para los celestes, quien al rato tuvieron la oportunidad más clara y que desbarató Azpilicueta al despejar cuando Gundogan estaba solo para rematar en la línea.

Pasó la final a convertirse en un ataque y gol del City, un asedio asfixiante que gestionó el Chelsea como buenamente pudo. Encerrado en su campo, el equipo londinense lo fió todo a mantener a salvo la cueva y a buscar alguna contra, que llegó y derivó en una ocasión tremenda para Pulisic . Su remate, solo ante Ederson, terminó fuera por un palmo.

De ahí hasta el final, toda la dosis de sufrimiento previsible. Los cambios dieron aire al City, pero no materializaban su superioridad en opciones de gol. Lo intentaba sin cesar y el Chelsea aguantaba de manera estoica, un ejercicio de supervivencia para tomar nota. Sobre la bocina, Mahrez, en un remate desde la frontal, pudo llevar la pelea a la prórroga, pero le sobraron unos centímetros de nada, en eso se dirime la gloria. Fue el champán para el Chelsea, fue el manteo para Tuchel , quien hace un año perdía la final con el PSG ante el todopoderoso Bayern en Lisboa y ahora, en Oporto, se instala en el paraíso después de dejar por el camino al Atlético, al Oporto, al Real Madrid y al Manchester City. Es un campeón que puede con todo.

