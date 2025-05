Maletines sin billetes en el fútbol

En el tramo caliente del final de la Liga surge de la memoria colectiva un tipo gris con una valija a cuestas dispuesto a perpetrar el fraude. Es la vieja escuela de los maletines repletos de billetes para comprar voluntades, incentivar ánimos o ... premiar lo ajeno. El afán por amañar o alterar la competición no ha desaparecido, al decir de voces conocedoras de la materia, aunque la tecnología y el miedo al castigo lo ha reducido sobremanera. « Siempre habrá quien quiera quebrantar la ley », «Los tramposos no desaparecen», «No seamos ingenuos», dicen en los organismos encargados de salvaguardar la limpieza del fútbol. La Federación y LaLiga tratan de atenuar la corrupción con talleres, charlas, monitorización de partidos y apuestas y buzones de denuncias. Pero los corruptos han encontrado nuevas fórmulas para sustituir los maletines y la carga de la prueba por otros procedimientos más sofisticados: algunos pagos se han realizado en el pasado contratando e inflando partidos amistosos o generando sobreprecio en los fichajes de futbolistas.

Como si fueran agencias antidopaje, los departamentos de integridad de la Federación y de LaLiga imaginan una victoria a los puntos frente a la estafa. Entienden que nunca se producirá el KO, pero consideran que van ganando la pelea contra las redes que generan amaños por apuestas o contra los equipos o individuos que intentan corromper los torneos de fútbol.

«Existe una diferencia abismal entre lo que había antes en esta materia y lo que hay ahora», cuenta a ABC Florentino Villabona, expolicía y actual director de integridad y seguridad de la Liga. «Los futbolistas están mejor preparados y están informados por nosotros de los riesgos a lo que se exponen. Para eso son nuestras charlas y nuestros talleres formativos». Estos riesgos son la retirada de la licencia de dos a cinco años en trámite administrativo, y hasta cuatro años de cárcel si un amaño implica beneficio económico por la vía penal.

Ya no existe el debate sobre si son éticas o no las primas a terceros. Estas prácticas están tipificadas como delito después de que varios directivos de Osasuna y dos futbolistas del Betis fueran condenados por corrupción deportiva según el artículo 286 bis del Código Penal . Es un delito por mera actividad, es decir, no se tiene en cuenta el resultado de la competición, sino la voluntad de querer adulterarla.

La ley y la trampa

Hecha la ley, hecha la trampa. Lo que han detectado las autoridades del fútbol es que los pagos en B y el antiguo trasiego de maletines cargados de billetes se han transformado en determinados casos en precios hinchados que quedan reflejados en contratos legales , tales como partidos amistosos de pretemporada en los que un equipo paga a otro con sobreprecios la deuda de un acuerdo ilegal. O en la misma onda, los traspasos que se consuman para jugadores corruptos que reciben su paga extra por venderse en el acuerdo de compraventa o en su contrato laboral.

Está aceptado por los especialistas que el tradicional maletín irrumpía hace años para pagar primas a terceros sin descanso en los finales de temporada y también para comprar voluntades, en el caso de un equipo que se jugaba mucho y otro que no se jugaba nada. Ahora los sistemas de playoffs (eliminatorias ) que se han impuesto en Segunda división, en Segunda B y en Tercera parecen haber atenuado las corruptelas , al decir de los responsables de la competición. Según comentan en la Federación, al necesitar ambos la victoria, hay menos opción de fraude.

El Sport Radar

La Federación trabaja con una empresa que monitoriza todos los partidos y las principales casas de apuestas llamada Sport Radar. La compañía envía alertas a la Federación cada vez que alguna oscilación en las apuestas permite aventurar una sospecha de amaños. Se trata de un proveedor de datos con información detallada de clubes y apuestas. Un sistema de vigilancia de la competición. Una alerta de Sport Radar a la UEFA, que luego remitió a la Federación, sirvió como detonante de la denuncia que posteriormente puso LaLiga y desencadenó la operación Oikos, una red de amaños vinculada a las apuestas presuntamente liderada por los exfutbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda .

Además de lo expuesto, un canal anónimo de denuncias en la Federación permite a cualquier persona remitir información sobre resultados o tramas sospechosas. De la Federación dependen las ligas de Segunda B y Tercera, y a pesar de la mala fama que tienen estas competiciones en lo relacionado con sobornos, apuestas y amaños, se asegura en el organismo que no hay más tensión ahora que en el inicio del curso porque se monitorizan todos los partidos desde la jornada 1.

LaLiga ha desarrollado un protocolo de seguridad desde hace años, con Florentino Villabona al mando. El punto que más ensalza su director es la prevención. LaLiga ha organizado esta temporada 137 talleres impartidos a 42 equipos profesionales . En los filiales de los principales clubes de Primera, los asesores de LaLiga han intervenido en 36 conferencias. Nueve fueron destinadas a la Liga femenina y 42 a los equipos de juveniles. «En LaLiga nos hemos puesto la obligación de explicar las consecuencias que se derivarían de un acto ilegal. Y creo que los futbolistas son cada vez más receptivos y responsables al respecto », manifiesta Villabona.

LaLiga cuenta con un producto estrella , el software Tyche 3.0, que monitoriza en exclusiva para la patronal de los clubes todos los partidos en tiempo real conectados a las casas de apuestas. Cualquier mínima alteración puede ser susceptible de sospecha.

Como elemento fundamental del rastreo, el organismo dirigido por Javier Tebas posee un buzón anónimo de denuncias , que está conectado a la comisaría de la Policía Judicial y a la Dirección General del Juego. El último componente de esta red antifraude son los oficiales de integridad. Peritos que se desplazan a todos los partidos para dejar constancia de lo que sucede en función vigilante y de las actitudes sospechosas que pudieran existir.