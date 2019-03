Fútbol Luis Suárez reconoce que no hay penalti del Lyon «Yo piso a Denayer pero me desestabiliza y el árbitro puede pitar penalti o no», comenta el charrúa

El resultado final no deja lugar a dudas de quién es el equipo que merece estar en cuartos de final pero hay pequeños detalles durante un partido que pueden incidir en el resultado final. Y esto fue lo que sucedió entre el Barcelona y el Lyon cuando el árbitro pitó penalti tras una caída de Luis Suárez dentro del área. En las imágenes se puede apreciar que Denayer no toca al uruguayo cuando se tira a por el balón y que, en cambio, es Luis Suárez el que le pisa, por lo que se tendría que haber pitado falta a favor del Lyon. El penalti desembocó en el 1-0 que decantaba momentáneamente la eliminatoria. Tras el partido, el propio Luis Suárez ha reconocido que no fue penalti aunque asegura que el ímpetu del defensor del equipo francés le desequilibra. «Creo que lo piso yo sin querer y creo que me desestabilizar un poco y el árbitro lo puede pitar o no», reconoció el charrúa tras la finalización del encuentro.

El delantero también reconoció que sufrieron excesivamente en la segunda parte por la incertidumbre del resultado, ya que si el Lyon marcaba el segundo gol quedaban eliminados. «Con la dificultad que iba a tener el partido ya lo sabíamos. Jugamos un gran primer tiempo pero en el segundo tiempo, en una distracción, se ponen 2-1 y tenemos cinco o diez minutos delicados. La importancia fue sentenciar con el 3-1 y tener tranquilidad», apuntó. Y rechazó sentirse presionado por su falta de gol en la Champions League. El uruguayo se siente satisfecho por las victorias: «El delantero convive con el gol y hace más ilusión clasificarme, que el equipo siga adelante, a que yo marque gol. Ya vendrá. Solo queda levantar la cabeza y seguir probando suerte».

Hay que destacar que si el VAR no rectificó en el penalti que el árbitro vio sobre Luis Suárez, tampoco advirtió al árbitro sobre la falta que Marcelo cometió sobre Lenglet en el gol del Lyon, que permitió al equipo francés meterse en la eliminatoria y generar cierta intranquilidad en el Barcelona. Si bien el colegiado polaco revisó un presunto fuera de juego, obvió la falta del futbolista del Lyon sobre el defensor francés, de la que se aprovechó Tousart para batir a Ter Stegen.