Luis Enrique reclama cariño a gritos

De por sí distante, incluso arisco por momentos cada vez que toma la palabra, Luis Enrique pide ahora a voces el cariño de España, tan necesitado se tiene que ver para evitar un descalabro mañana en Sevilla. Le basta un punto a la selección para estar en el Mundial de Catar y el duelo ante Suecia, después de la carambola de un jueves redondo con el triunfo en Atenas y el tortazo escandinavo en Georgia, pinta menos dramático, pero no deja de ser una final, jamás ha estado tan justificado el tópico. España, a trompicones en esta fase de clasificación que se torció de mala manera desde el primer día con aquel empate en casa ante los helenos, lo tiene a tiro, pero no hay motivos como para fiarse demasiado. Más que nada porque nunca se sabe por dónde va a salir este equipo.

Solo hay una certeza, y tiene razón en eso el entrenador: España compite siempre, da igual la entidad del rival o el torneo, muy comprometidos los soldados de Luis Enrique porque ya se sabe que quien no corre o rechista no vuelve a la interminable pasarela de Las Rozas . El problema está en que la gente va y viene y solo los eventos serios, entiéndase un Mundial o una Eurocopa, puede que incluso la Liga de las Naciones si de por medio hay una portada con final feliz, enganchan a una afición que no lo tiene del todo claro y que no está especialmente emocionada. De ahí el SOS a la desesperada de Luis Enrique, por primera vez cariñoso con el pueblo.

Esta semana, la Federación emitió en exclusiva durante la concentración el documental “La fuerza del grupo” , grabado durante la Eurocopa y en donde casi todo el protagonismo recae en el entrenador, líder incuestionable de esta manada. Sabe tocar la tecla sensible con un interesante don de palabra y para proteger a sus polluelos ha creado un enemigo exterior en los medios de comunicación, un clásico. Pero hay un pasaje en el que insiste a los chicos en que están solos, abandonados al cariño único y exclusivo de sus familias porque el de la afición no lo tienen. Es justo al inicio del torneo, cuando España no daba pie con bola y se complicaba la vida de mala manera al empatar ante Suecia y Polonia .

Ahora, Luis Enrique recula y acepta que las cosas han cambiado, que la gente sí quiere a España porque se lo ha ganado. «Sería muy injusto que la gente no confiara en este grupo de jugadores. Después de hacer un Europeo como hicimos, una Nations League como hicimos y una fase de clasificación para el Mundial como hicimos, en la que solo hemos superado dificultades, es imposible que perdure ese mismo sentimiento», introdujo en la rueda de prensa posterior al insípido combate de Atenas. Les dije que tenía sus ventajas vivir esa situación, pero que es mucho más bonito que te aplaudan y te quieran. Después de lo que hemos hecho este verano y en la Nations League solo recibimos apoyo por la calle, yo el primero. Estoy seguro de que La Cartuja, primero porque habrá público, será muy diferente si comparamos con el apoyo que recibimos al principio de la Euro. La situación, gracias a nuestro rendimiento, ha mejorado y nosotros estamos encantados de que sea así».

La Cartuja, búnker de la selección

Desde la Federación se han afanado en crear un ambiente óptimo en La Cartuja, un estadio algo desangelado, con una pista de atletismo que no ayuda y sin la personalidad del Pizjuán o del Villamarín . Se han vendido muchísimas entradas y la selección, Luis Enrique también, sentirá la exigencia de la cita, otra de grandes magnitudes en una ciudad que mantiene un idilio especial con el combinado nacional, ya instalado en su campamento andaluz desde ayer por la tarde. «Siendo jugador, hace ya mucho, nos clasificamos para un Mundial (el de Estados Unidos 1994) contra Dinamarca, un partido en el que tuvimos la expulsión de portero, de Andoni Zubizarreta , y no recuerdo un partido en mi carrera en el que una afición como la de Sevilla, la del Sánchez Pizjuán, nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera eso en un infierno. Es lo que tiene que ser La Cartuja, tiene que notarse que bota el estadio para que nuestros jugadores, cuando haya dificultades, se vean reforzados en un sitio tan especial para la selección como es Sevilla. Vamos a depender de todos», concluye. Así fue en el pasado, siendo el 12-1 a Malta, en 1983 , el punto de partida de este hechizo andaluz. En el 85 se tuvo que ganar a Islandia, en el 87 a Albania y ya se ha mencionado el 1-0 a Dinamarca para llegar a Estados Unidos. Además, hay otros partidos para siempre en Sevilla como el reciente 6-0 a Alemania en la Liga de las Naciones, algo habrá por esas tierras.

La Cartuja de Sevilla, durante un partido de la Eurocopa

Luis Enrique, aunque se fue soltando con el paso de los días, ha vivido una concentración más tensa de lo habitual, paseando demasiado cerca del precipicio con dos partidos sin red. Se ha salvado el primero y queda rematar ante Suecia, el enemigo más incómodo para el estilo de España y con quien se ha jugado ya en cuatro ocasiones en los últimos tiempos con un triunfo, dos empates y una derrota. Es cierto que actuaciones como la de Atenas generan más desinterés que querencia, aburridísima la noche, con un gol de penalti y sin más ocasiones, pero Luis Enrique quiere conectar con la afición y devolverle a la ciudadanía ese sentido de pertenencia que tanto se exprime cuando se ganan cosas. Cuesta con tanta excentricidad (van 81 jugadores en 35 encuentros como seleccionador, 29 de ellos debutantes), pero queda pensar que lo de la Euro o lo de la Liga de las Naciones no fue casual. Con esas actuaciones, y con algo más de empatía, es como se ganará el cariño.