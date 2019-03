Selección española Luis Enrique presume de sus números con España El técnico insiste en que no hay problema con el gol y recuerda que los datos realizadores son mejores incluso que los del Barça

Luis Enrique está encantado con su selección, tanto que el partido ante Noruega, dice, fue mejor que el del 6-0 a Croacia. Desde Malta, un lugar idóneo para recuperar el gol, el entrenador puso por las nubes a su equipo y ensalzó la figura de Sergio Ramos, con el que mantiene una relación idílica. Habrá cambios en el duelo de este martes, que tiene su miga pese a que España es muy superior al rival

«Va a depender de muchos factores. Hay que valorar qué partido se puede dar, pero habrá cambios, seguramente. Ya veremos cuántos. Llevo siete partidos como seleccionador y tenemos un grupo nuevo de jugadores. Estamos en la evolución lógica y normal», defendió el asturiano.

Durante buena parte de su comparecencia se habló del gol y de los delanteros, necesitados de autoestima porque se alimentan del acierto. «La movilidad en las posiciones de la delantera va en función del partido. Se cambian posiciones, a mí me gusta que se muevan. Los delanteros siempre necesitan confianza, pero ese discurso vale para los medios, los porteros, los entrenadores...».

Y ahí fue cuando Luis Enrique sacó pecho y zanjó cualquier debate sobre la falta de gol en España cuando le recordaron que van más de treinta partidos marcando. «Es un dato muy positivo, ojalá sigamos con esa falta de gol. Y ya puestos a reforzar ese planteamiento, en estos siete partidos llevamos 19 goles, 2,7 de media por partido. El Barça es el que más marca en la Liga y hace 2,6. Hombre, para estar faltos de gol... ¡No pinta demasiado mal!».

Además, el preparador sostiene que no solo es trabajo de los atacantes ya que mantiene una propuesta global. «Mi idea de juego, la que pretendo instaurar, es que ataquemos con once y defendamos con once. Necesitamos una elaboración en la que todos se involucren, hasta el portero. Como entrenador acepto que la segunda línea nos ayuden, que los laterales también tengan esa posibilidad... Luego hay que defender, eso sí, y esa es la idea general que intentamos mejorar e instaurar».

El que más goles lleva en su etapa es Sergio Ramos, con cinco aciertos. Y ahí, cuando habló del capitán, Luis Enrique se puso serio. «Ramos no necesita elogios. Una de sus grandezas, además de tener unas condiciones deportivas únicas, es su personalidad. Es un jugador diferente. Es el líder en el vestuario, en el entrenamiento, en el gimnasio y en todo lo que es cuidarse. Por eso lleva 162 partidos con la selección, solo me saca 100... No sé cuántos goles lleva, no sé cuántos títulos ha ganado. Especialmente con el Madrid, también en la selección... Hablamos de valorar algo muy difícil de encontrar».

Quiere el seleccionador ver en Malta una segunda parte de lo visto en Mestalla. «Después de analizar el partido, para mí es mejor que el 6-0 a Croacia. Hay muchos menos errores, muchas más acciones ocupando espacios, presión tras perdida, presión alta, hay muy buen acierto para colocarnos para el segundo balón... Estoy muy contento. Es un partido que roza el 9 y no doy el 10 porque no estuvimos efectivos y nos faltó un poco de suerte. Esa es la línea, hay que intentar repetirlo y seguir así».

Y, ya que el rival forma parte de la historia del fútbol español, se le preguntó por el célebre 12-1 de 1983 y su recuerdo sobre esos jugadores y ese gol de Señor, el 12. «Los tuve en cromos y con alguno tuve hasta la suerte de jugar. Lo celebré como cualquier español, gritando y cantando Asturias, patria querida».