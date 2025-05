Luis Enrique: «En la selección no hay vetos, tengo libertad para elegir a cualquier jugador»

Luis Enrique pasó revista este viernes a la lista de 25 jugadores reclutados para los próximos compromisos la selección española. El regreso de hombres como Morata, Koke o Marcos Llorente es lo más destacado de una convocatoria más continuista de lo que acostumbra el seleccionador, con 21 futbolistas que repiten, y en donde las ausencias sonadas cada vez sorprenden menos. Aún así, el asturiano se niega a reconocer que se está estrechando el círculo con vistas a la Eurocopa: «No tengo la intención de cerrar un grupo, porque siempre hay bajas. Cuanto más amplio, con unos límites, tengamos el abanico mejor para solventar problemas. Lo malo es tener que explicar la idea de juego a los que llegan nuevos, pero lo acepto sin problemas».

«Quiero hablar con Marcos Llorente para ver en qué posición se siente más cómodo», resumió el seleccionador al hablar de la primera de las novedades «Es muy versátil. Ha hecho goles, asistencias, potente, bien dota técnicamente. Muchas ganas de verle y qué nos puede ofrecer».

«A Morata le convoco porque desde que ha vuelto a la Juventus está con confianza y sus números lo indican y con una actitud en ataque y defensa como a mí me gusta» explicó sobre la novedad en el ataque, e insistió en que no está preocupado por la falta de gol exhibida en los partidos de octubre. «Es evidente que su juego y su rendimiento ha mejorado con su vuelta a Italia. Y no hablo de los goles, de los fueras de juego y de los goles anulados...», reiteró sobre el delantero madrileño.

«Koke siempre me ha gustado», dijo sobre la última de las grandes novedades. «Tiene una calidad extraordinaria y como persona es un diez. Pero ya sabéis que el centro del campo es mi debilidad. Hay muchos jugadores y muy buenos, por lo tanto quiero probar todo».

La presencia de Llorente y Koke recuperó la polémica de si el Atlético impuso un veto a la presencia de sus jugadores en la selección en el mes de septiembre, una decisión que hubiera llevado a Luis Enrique a no convocar tampoco a ningún rojiblanco en octubre: «Me reafirmo en lo que dije. No hay nada especial con el Atlético», aseguró. «Ni ha habido vetos ni decisiones que tomar porque tengo libertad absoluta para elegir a cualquier jugador. Os lo creeréis o no, pero es así».

Sobre las ausencias, tema tabú para Luis Enrique en cualquier rueda de prensa, solo se preguntó por el caso de Pedri , en la lista de la sub 21 y del que se especulaba con que pudiera dar el salto ya a la absoluta, en un trayecto similar al vivido por Ansu Fati. El canario, sin embargo, tendrá que esperar: «Tengo la suerte de que la lista de De la Fuente sea la mía. Nosotros nos fijamos muchísimo en la sub 21 y a las pruebas me remito. No tengo por norma hablar de los jugadores de Luis, pero Pedri está en un momento especial, eso no se puede negar».

Poco se habló, una vez más, de los compromisos que esperan a la selección. Ni del amistoso ante Holanda ni de los partidos oficiales ante Suiza y Alemania que determinarán el futuro de la selección en la Nations League. « Me gusta que esté difícil acabar primero de grupo, porque implica que el rendimiento ha de ser muy alto para estar en la Final Four».