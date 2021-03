Georgia - España Luis Enrique: «No estamos lúcidos, ya se ve» El seleccionador, «a punto de un infarto», respiró con el gol de Dani Olmo

Luis Enrique no lo ocultó. El gol de Dani Olmo en el último minuto del partido le quitó un buen peso de encima. Respiraba hondo el seleccionador al final del choque, con una media sonrisa fruto de la tensión acumulada: «A punto de un infarto. Nos jugábamos mucho y el partido, tal como se ha puesto, nos ha ido costando».

El seleccionador admitió que España volvió a adolecer de los mismos problemas que ya se vieron ante Grecia: «Desgraciadamente es la película que va a ser contra Kosovo también. No estamos tan lúcidos como habitualmente. Ya se ve. No hay rivales pequeños especialmente cuando se encierran todos atrás. Si tienes lucidez solucionas esas situaciones. Hoy el balón botaba como un conejo, el campo lo hemos visto... si no estás inspirado vas a sufrir».

«La intención era intentar jugar más pases por dentro, generar más oportunidades», explicaba Luis Enrique sobre la forma en la que se intentó hacer daño a una Georgia que sorprendió. «Es un premio merecido y si no es merecido me da igual. Es para reforzar la moral y pensar que va a costar cada partido. Que nadie se relaje».

También habló Dani Olmo, autor del importantísimo gol: «Es difícil explicar esto, es una sensación única. Es increíble y el apoyo del equipo al marcar y la emoción ha sido espectacular. Hay que hablar bien de Georgia. Han jugado muy bien. Nos han hecho algo de daño al contragolpe pero hemos sabido reaccionar».