Ucrania-España Luis Enrique: «Más allá de las victorias, Nadal nos da lecciones de vida» El seleccionador felicitó al balear, en nombre también de los jugadores, por su decimotercer triunfo en Roland Garros

Javier Asprón SEGUIR Actualizado: 12/10/2020 17:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La selección ya se encuentra en Kiev, un lugar de recuerdo feliz porque allí se ganó la Euro 2012 con uno de los mejores partidos de su historia, aquella goleada ante Italia (4-0) que terminó por encumbrar a toda una generación.

Hace ya ocho años de eso, y en busca de éxitos como aquel anda trabajando Luis Enrique. En la previa del partido ante Ucrania, colofón de esta larga concentración de la selección española, el técnico asturiano insistió en valorar la actuación de sus jugadores en el partido ante Suiza, a pesar de que la corta victoria dejó una sensación extraña. En especial, defendió a Ansu Fati, primer cambio del partido tras una actuación gris. Nada que ver con la exhibición de hace un mes en su primera convocatoria con la absoluta, precisamente ante Ucrania: «Ansu Fati tiene 17 años y conoce ya perfectamente las situaciones defensivas que va a recibir. Como equipo tenemos nuestra idea de juego, nuestro modelo y luego dependemos mucho del grado de acierto para generar situaciones claras con los delanteros. Y luego el equipo puede tener un día bueno, malo o regular».

Ni una pista dio el seleccionador sobre el once que saltará este martes al Olímpico de Kiev. Ni si habrá muchas o pocas rotaciones. Sí dijo que no ve a Adama únicamente como un revulsivo, por lo que no descarta darle un puesto de inicio. España, por cierto, ha viajado sin Gerard Moreno y Diego Llorente, liberados de la selección antes de este último compromiso por sendas lesiones musculares.

Luis Enrique valoró como algo positivo que en el estadio se permita la presencia de 15.000 espectadores, más allá de que en España eso aún no sea posible: «Mirando el panorama general tenemos que apreciar que jugar con espectadores es algo optimista, porque parece que podemos encontrar la normalidad. Evidentemente, es mejor para la selección local. Ya les diré a los jugadores que piensen que nos animan a nosotros».

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Mirando el panorama, jugar con 15 mil espectadores es algo hasta optimista. Es mejor para Ucrania, pero le diré a los jugadores que piensen que nos animan a nosotros. Todo avance hacia la normalidad es positivo"#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederaciónpic.twitter.com/RzcWu8zj4h — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 12, 2020

Luis Enrique finalizó la rueda de prensa felicitando a Rafa Nadal por su decimotercer triunfo en Roland Garros, y por alcanzar los veinte Grand Slam de Roger Federer: «Más allá de las victorias, me quedo con algunas de las derrotas en las que Nadal ha dado lecciones de vida. Le felicitamos por los éxitos, pero también por cómo reconoce las derrotas y felicita a los rivales».