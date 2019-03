Selección española Luis Enrique: «Hay que crear una nueva selección» El técnico asturiano defiende sus numerosas pruebas y recuerda que España lleva ya muchos años sin ganar ningún título

Enrique Yunta @Traban Actualizado: 22/03/2019 19:24h

España, la de ahora, tiene muchísimas etiquetas que no acaban de convencer a Luis Enrique. Pasa de habla de revolución, pero sabe que el debate está ahí, que la gente habla y habla sobre los 41 futbolistas que ha citado el seleccionador en tan solo cuatro convocatorias. Forma parte, dice el asturiano, de la reconstrucción de un equipo que lleva mucho sin ganar, demasiado, y que este sábado empieza la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020 ante Noruega. Se da por hecha la clasificación, pero el preparador, protagonista en Mestalla, pide atención y compromiso.

«No tengo ninguna premura ni prisa en dar con la tecla, me encantaría tener 23 fijos y un once claro», anuncia Luis Enrique. «Pero esto es un proceso largo, esta evolución no se hace en una semana. Aquí no hay tests, son todo partidos oficiales y necesitamos resultados. Pero seguiré probando jugadores, eso seguro. Ojalá tuviera ya los 23, pero en el fútbol no existe eso. Y menos viniendo de tres competiciones en la que no hemos estado ni cerca del objetivo. Ahora buscamos un relevo generacional o llámalo como quieras, pero eso necesita tiempo».

Entonces, cabe preguntar si tanto cambio responde al deseo de probar o simplemente es porque ve cosas que no acaban de gustar. «Es un poco todo. Veo a gente con gran rendimiento que pueden tener espacio y los quiero ver,. Y ahora he cogido a los 23 que considero mejor. Iremos viendo su rendimiento. Estaría encantado de que todos darán el salto adelante y tener el bloque casi hecho. Pero es irreal, hay que crear una nueva selección, hay que crear que cojan peso y solo se consigue con buenos resultados».

El problema de España, el principal, es que se le compara irremediablemente con el pasado, y ahí siempre saldrá perdiendo. Con todo, no hay que olvidar que no se gana nada desde 2012 y que los tres últimos torneos han sido desastrosos. «El último título fue hace ya tres campeonatos. Yo puedo hablar de mi proyecto. La primera fase de un gran torneo empieza ahora. El pasado ya lo hemos elogiado todos. La mayoría de esos jugadores están retirados, lamentablemente, y ahora buscamos otro bloque ganador. Desgraciadamente hace bastantes años que no ganamos nada. No sé si una transición o lo que os apetezca, pero es lo que hay».

A la selección siempre se le han hecho muy largas las fases de clasificación porque a la gente lo que le gusta es el Mundial o la Eurocopa. De ahí que haya cierto desinterés, aumentado también por la fiabilidad de un equipo que casi siempre se clasifica. «Me gustaría pensar que no. Que seamos una de las más consistentes en las fases de clasificación pertenece al pasado. Me gustaría que la afición se volcara con la selección porque seguramente, en algún momento, les vamos a necesitar, aunque espero que poco. Me gustaría encontrar esa química con nuestra afición», sostiene Luis Enrique.

Al asturiano le gusta su grupo, y le gusta porque ve entusiasmo y ganas por revertir la situación y lograr grandes cosas. «He visto la misma ambición y el mismo hambre desde la primera concentración. Desde septiembre. La misma idea, el mismo espíritu, las mismas ganas que este que acaba de empezar. Que el aficionado esté tranquilo porque los que están, están para los que tienen que estar». Eso sí, recuerda que España sigue siendo la novena del ranking FIFA. «Hay que mejorar, eso es evidente».