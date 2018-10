Fútbol Lucas Hernández rechazó una oferta del Real Madrid El jugador del Atlético lo ha reconocido en una entrevista en Radio Montecarlo

Lucas Hernández ha asegurado en una entrevista a Radio Montecarlo que rechazó una oferta del Real Madrid el pasado verano.

«No escuché la oferta. Acaba de renovar con mi club, con el que estaba al 100% concentrado en mi club. Mi agente me lo comentó un poco, pero le dije que no podía hacer eso. El Atlético es mi club, soy una persona honesta y no podía ir al Madrid. Espero quedarme aquí mucho tiempo», ha afirmado al medio monegasco.

El defensa rojiblanco es ahora uno de los jugadores mejor valorados del panorama europeo, pues con apenas 21 años ya es campeón del mundo con la selección francesa, en la que es titular indiscutible, al igual que en su club, el Atlético de Madrid.