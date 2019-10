Londres espera el próximo gran hito del fútbol femenino

El partido amistoso entre las selecciones femeninas de Inglaterra y Alemania, que se disputará en Wembley el próximo 9 de noviembre, ha colgado el cartel de no hay entradas y se perfila para superar el récord de espectadores en un encuentro femenino en el Reino Unido.

Las 90.000 localidades del templo inglés se han agotado, por lo que de acudir todos los poseedores de una entrada, se superaría el anterior récord, logrado en la final de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres entre Estados Unidos y Japón con 80.203 espectadores.

Además, se quedaría cerca del récord mundial, que se consiguió en la final de la Copa del Mundo de 1999 en California (Estados Unidos), cuando 90.125 personas vieron el encuentro entre Estados Unidos y China.

