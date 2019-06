La locura de Steve Nash por el ascenso del Mallorca

Una remontada histórica que vale un ascenso. El Mallorca recibió al Deportivo con la losa del 2-0 de la ida, pero la isla estalló de júbilo con el final del partido. Un 3-0 para volver a la Liga Santander. Entre los que más festejaron la victoria estaba Rafa Nadal, presente en las gradas de Son Moix. Además del tenista, Steve Nash, una leyenda de la NBA, fue otro de los que más celebró el ascenso.

El exjugador de Dallas, Phoenix y Lakers es uno de los accionistas del Mallorca. Junto a Stu Holden, otro de los accionistas del club, celebró por todo lo alto el pitido final del encuentro que certificó el ascenso. «¡Vamos Mallorca, la Liga!», gritaban ambos mientras descorchaban unas botellas de champán y vestían camisetas del equipo.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, Steve Nash también quiso mandar un mensaje al club: «Increíble temporada. Gracias a los jugadores, al staff y los aficionados. Hemos vuelto».

Incredible season! Thank you to the players, coaches, staff and fans. We’re back!!! @RCD_Mallorcahttps://t.co/Zp6fHDbEVH