Lluvia de críticas a Bonucci por su equidistancia frente al racismo

S. D. @abc_deportes Actualizado: 04/04/2019 17:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El fútbol europeo arropa a Moise Kean

El último partido de la Juventus, el que enfrentó al equipo turinés con el Cagliari, dejó un bochornoso incidente racista del que Moise Kean fue víctima. El delantero, que está llamado a ser uno de los referentes de la selección italiana, tuvo que soportar el racismo de la hinchada rival durante todo el encuentro. Además, como en los tres partidos anteriores, Kean volvió a ver puerta, y en esta ocasión su celebración fue dirigida a estos aficionados, ante los que se plantó en medio de un estruendoso clima de silbidos e insultos.

Este hecho no ha pasado desapercibido y jugadores como Paul Pogba, Blaise Matuidi, Kevin Prince Boateng, Patrice Evra o Mario Balotelli expresaron su apoyo al futbolista de la Juventus. Su compañero de equipo Leonardo Bonucci, en cambio, no estuvo tan afortunado en sus declaraciones tras el partido, lo que le ha generado una lluvia de críticas. El defensa se ha disculpado y ha manifestado que se trata de un «malentendido».

La polémica surgió cuando, una vez hubo finalizado el partido, Bonucci avivó la controversia al decir que la culpa estaba repartida «50-50» y que su compañero debería haber celebrado el gol con el resto de compañeros en vez de hacerlo como lo hizo. Muchos le han acusado de equidistancia frente al racismo.

«24 horas después quiero aclarar mis sentimientos. Ayer fui entrevistado nada más acabar el partido y mis palabras han sido claramente malentendidas, probablemente porque fui demasiado precipitado en la forma en la que expresé mis pensamientos. Firmemente condeno todas las formas de racismo y discriminación. Los insultos no son aceptables en ningún caso y esto no debe ser malinterpretado», ha escrito en su cuenta de Instagram.

No obstante, lejos de calmarse las aguas, muchos no han cesado en sus críticas hacia él. Lilian Thuram, exjugador de la Juventus y del Barcelona y muy ligado a la lucha contra el racismo, ha cargado duramente contra el defensa: «Kean debe sentirse orgulloso en la adversidad. Todos los negros deberían hacer frente a personas como Bonucci. A ellos les gustaría que renunciaran. Bonucci dice lo que mucha gente piensa: que los negros merecen lo que les sucede. La pregunta correcta para Bonucci sería, ¿qué hizo Kean para merecer tanto desprecio? Bonucci nunca les dice a los hinchas que están equivocados, sino a Kean, que lo está buscando. Es como cuando una mujer es violada y algunas personas hablan de la forma en que va vestida. Es a causa de esta gente por la que las cosas no avanzan», ha afirmado en el diario 'Le Parisien'.

«Bonucci no es estúpido, pero tiene una idea de la sociedad y sus intenciones son simplemente vergonzosas. Debemos ser claros sobre el racismo. Esos 'buu' representan el desprecio a todas las personas, incluidos los niños, que tienen el color de la piel de Kean. A Kean y los negros les quiero decir que me siento orgulloso y exijo el respeto de personas como Bonucci. Cada vez que sucede, todos dicen que la próxima vez el partido será suspendido, pero nunca pasa. Los jugadores que no sufren racismo deben ser comprensivos con sus compañeros. Deben entender que cuando un jugador sufre tal violencia, que afecta a millones de personas, no se puede seguir así. No se puede jugar. Pero el fútbol es un negocio, así que las instituciones que nunca han tenido la oportunidad de intervenir no harán nada», ha continuado diciendo Thuram.

Anteriormente, Mario Balotelli, que había mostrado su apoyo públicamente a Kean, arremetió también contra Bonucci: «Dile a Bonucci que su suerte es que yo no estaba allí. En lugar de defenderte, ¿qué hace? Estoy sorprendido, lo juro». Yaya Touré fue más rotundo: «Para mí, no hay nada peor en el fútbol que tener un compañero de equipo que te ataque». El jugador del Olympique de Lyon, Memphis Depay, también ha hecho pública su crítica: «Como capitán de la Juventus que es, estoy decepcionado con su reacción. Su papel es esencial para su equipo y juega también con el orgullo de Italia. ¡No nos callaremos! #DiNoAlRacismo».