Liverpool, un campeón que mete miedo

La bola del Liverpool era la que todos querían evitar en el sorteo de los octavos de final de la Champions League y no solo por la condición de vigente campeón de Europa. Un objetivo que finalmente no pudo evitar el Atlético de Madrid . El equipo de Jurgen Klopp , que el pasado viernes renovó con los de Anfield hasta 2024, se está mostrando intratable en la Premier, en la que permanece invicto, y mantiene su fortaleza en la competición europea aunque no pudo asegurar el primer puesto de su grupo hasta la última jornada. Con una defensa fiable, rápidas transiciones y un ataque veloz, los ingleses aparecen en el horizonte como un hueso duro de roer.

El Liverpool mantiene el estilo inconfundible que le ha inyectado Klopp y que el pasado curso tuvo premio en la final del Wanda Metropolitano . El gran éxito de los ingleses ha sido poder conservar en su plantilla a los jugadores que condujeron a aquel éxito y que en verano despertaron el interés de grandes clubes del continente. El brasileño Alisson es una garantía en la portería; el holandés Van Dijk sigue ejerciendo como líder de la zaga; Herderson, Keita y Wijnaldum dan aire al centro del campo; mientras que Salah, Firmino y Mané asustan arriba por la velocidad y electricidad de sus movimientos.

Temible con el empuje de Anfield , como demostró en la remontada de la pasada temporada ante el Barcelona, el Liverpool puede generar más dudas como visitante y el Nápoles ya consiguió vencerle en su estadio (2-0) en el estreno de una fase de grupos en la que los ingleses también tuvieron como enemigos a Genk y Salzburgo. A pesar de no ser rivales de renombre, los de Klopp, que incluso cedieron un empate en su casa ante los italianos, tuvieron que esperar a la última jornada para asegurar el primer puesto de su grupo.

Pero en una eliminatoria de octavos, ya sin red, el Liverpool se presenta como un rival temible por su fútbol físico y veloz, un equipo que plantea este tipo de partidos a tumba abierta y que se siente feliz en el cuerpo a cuerpo cuando los encuentros son de ida y vuelta. Ya se sabe que Klopp es un entrenador que prefiere goles a defensa y que en un su libro de estilo cada más un marcador de 5-2 que de 1-0.