«Cuéntame algo que no sepa». Este mensaje, corto y sencillo, ha provocado un auténtico terremoto entre los aficionados al fútbol en Francia. En realidad el seísmo lo ha ocasionado la respuesta del Saint Etienne a este mensaje. El club de esta localidad cercana a Lyon aprovechó el llamamiento de la «celebrity» para presumir con cierta sorna de su palmarés en la 'Ligue 1' francesa, algo a veces olvidado.

«Nosotros ganamos 10 títulos de la 'Liga 1', más que ningún otro club», selaló el club galo que, efectivamente, es el más laureado del campeonato liguero en su país, aunque no levante el trofeo desde 1981.

