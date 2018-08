Ligue 1 El descomunal enfado de Gustavo Poyet que le ha costado el despido El técnico uruguayo se quejó amargamente en rueda de prensa por una decisión de su club, el Girondins de Burdeos, y amenazó con presentar su dimisión

Apenas unas horas después de hacer público su enfado por la política de fichajes de su club en una encendida rueda de prensa, el uruguayo Gustavo Poyet ha sido fulminantemente despedido por el Girondins de Burdeos. El periplo del técnico acaba así solo siete meses después de su llegada al club de la 'Ligue1' francesa.

Después de eliminar al Mariupol en la tercera ronda de la Europa League y evitar los fantasmas que pesaban sobre el Girondins después de la temprana eliminación ante el Videoton de la pasada campaña Poyet estalló en la rueda de prensa contra la decisión de Stéphane Martin, presidente del club, de vender al delantero Gaëtan Laborde al Montpellier.

El técnico montó en cólera para afirmar pese a la clasificación que estaba siendo su «peor día en el club». «Lo que el club ha hecho con Gaëtan Laborde es una vergüenza. Esto tiene que parar aquí». «Pedí al club que ficharan a un jugador, no lo hicieron y además han dejado marchar a Laborde», explicó señalando que necesitaba un respuesto antes de vender al delantero.

Poyet había incluído a Laborde, autor de un doblete en la ida, entre los convocados para el choque de ayer, pero se encontró una desagradable sorpresa: «Llegamos hoy al hotel a las 11.45 y Laborde no estaba. Le llamamos y estaba en Montpellier. Nadie me había dicho nada, nadie sabía por qué no estaba aquí».

«Mañana me reuniré con mi agente y tomaré una decisión. Es una vergüenza lo que ha hecho el club, por mi, por los jugadores y por los aficionados. No podemos aceptarlo. Necesito una explicación del club, del propietario y del presidente. Me lo tienen que explicar mañana. Si lo hacen veré si continúo o no», añadió.

«No me importan los dirigentes del club que hablan por detrás y quieren matarme a mis espaldas. He visto en los periódicos informaciones que solo tres personas aparte de mi conocían, Así que sé quién habla a mis espaldas», explicó a la prensa.

La amenaza del técnico parece que no ha gustado al club que, antes de que Poyet pudiese presentar su dimisión ha decidido destituirlo hoy de forma fulminante tras apenas 10 minutos de reunión.