Fútbol De Ligt da largas y Griezmann se borra «Ya veremos al final dónde acabo», suelta el holandés, mmientras que el galo apunta: «Estoy harto, cada año es lo mismo»

El Barcelona quiere que llegue este verano y tener los deberes hechos. Ya han cerrado la contratación de Frenkie de Jong y la renovación de Jordi Alba. El siguiente paso es apuntalar las posiciones que se consideran más flojas. Dos de ellas son el puesto de central y el de delantero. La secretaría técnica ha detectado cierta debilidad en el eje de la zaga, lo que ha llevado a Gerard Piqué a jugar todos los partidos de Liga sin poder descansar por culpa de las lesiones de Umtiti y de Vermaelen. En ese sentido, el belga acaba contrato y no seguirá y no se descarta una salida del francés, lo que dejaría al equipo azulgrana únicamente con el mencionado Piqué, con Lenglet, que ha dado un rendimiento superior al esperado, y Todibo, que seguramente será cedido. Murillo acabará su cesión y no se quedará. En cuanto a la posición de ataque, se ha detectado también un cierto desgaste en Luis Suárez, que tampoco tiene un relevo claro tras las salidas de Alcácer y Munir. Boateng ha sido un parche para acabar esta temporada, como demuestra que su aportación haya sido testimonial.

Los dos nombres que están sonando con más fuerza en las últimas semanas son los de Matthijs de Ligt y Antoine Griezmann. Pero mientras que el holandés es objetivo prioritario, el francés ya no está en ninguna de las quinielas de Barcelona. Su decisión la pasada temporada de dejar plantado al club catalán cuando el acuerdo ya estaba cerrado le ha pasado factura y su llegada no estaría bien vista. Esta semana en la que no ha habido Liga y han jugado las selecciones, ambos futbolistas se han pronunciado sobre su futuro. Mientras que De Ligt se ha dejado querer y ha dado largas para no interferir en las negociaciones, Griezmann se ha borrado, consciente de que había más interés por su parte en vestir de azulgrana que por parte del club culé en contratarle.

«Hago mi juego, me concentro en el fútbol y ya veremos al final dónde acabo. No es algo que me preocupe», explicó el defensa del Ajax en una entrevista realizada por Esporte Interativo. El internacional holandés no quiso dar pistas sobre dónde jugará la próxima temporada. El Barcelona, el Inter, el PSG y el City le pretenden, pero la entidad catalana y transalpina son las que más fuerte están pujando. «Como ya he dicho, estoy jugando para el Ajax y la selección, y en eso me concentro. Voy ganando experiencia. y me gusta», aseguró De Ligt cuando se le preguntó por sus preferencias y si estaba estudiando español o italiano.

Griezmann, que anotó un gol ante Islandia en el partido que disputó con la selección francesa, también opinó sobre los rumores que le colocan fuera del Atlético de Madrid menos de un año después de haber ampliado su contrato con la entidad madrileña. «Ya estoy acostumbrado y un poco harto, cada año es lo mismo así que ya estoy acostumbrado», soltó cuando le nombraron la posibilidad de que se reabriera la negociación con el Barcelona. El delantero galo también se refirió a los problemas físicos que ha tenido en los últimos meses. «Ha sido un parón un poco duro, pero siempre he estado en confianza, sé que el equipo me necesita y ahora nos queda un buen final para la Liga». El mejor posicionado para recalar en las filas del Barcelona la próxima temporada es Luka Jovic, que destaca por su habilidad, sus números en la Bundesliga y, sobre todo, su precio.