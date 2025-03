La Liga, a la espera del permiso de Sanidad para poder hacer el lunes los entrenamientos en equipo

La Liga Profesional se encuentra a la espera de saber si puede comenzar el campeonato el 12 de junio. Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha manifestado que aún no hay tomada una decisión respecto a si el lunes los futbolistas podrán entrenar más de diez jugadores juntos, o no. Si pudieran, el fútbol podría regresar el día 12. Si no hay ese permiso, el campeonato debería atrasarse hasta el 15 de junio como mínimo, porque el protocolo dicta que debe haber dos semanas de entrenamientos conjuntos antes de disputarse la competición. En esta hipótesis, las sesiones conjuntas se iniciarían el 1 de junio y hasta el 15 no podría haber fútbol. La Liga puede volver entre el 15 y el 28 de junio.

Hay quejas de jugadores como Piqué y de entrenadores como Sergio González (Valladolid) y Paco Jémez (Rayo Vallecano), que piden alguna semana más para entrenar con sus hombres. Pero la Liga no actuará po intereses particulares, sino por el interés general.

Piqué, Sergio González (entrenador del Valladolid) y Paco Jémez (técnico del Rayo) solicitaban más tiempo de entrenamiento

La patronal desea que este retorno del fútbol sea a lo grande y el primer partido de esta reestreno será el derbi Sevilla-Betis, un encuentro de gran audiencia televisiva y periodística, solo superada por los duelos entre Real Madrid , Barcelona y Atlético.

La planificación de los pagadores del fútbol, los clubes, es que los partidos de Real madrid, Barcelona y Atlético se repartan en diferentes días y, en todos caso, en horarios distintos. Esa jornada habrá un Real Madrid-Éibar (en Valdebebas, no en el Bernabéu) y el Athletic-Atlético y un Mallorca-Barcelona.

Liga y AFE se han reunido hoy y han hablado de las concentraciones, del calor y de los viajes privados. Los jugadores quieren una mínima concentración previa al campeonato: tres días. Lo máximo que aceptarían sería una semana confinados

Este reparto de los equipos en diferentes días, como máximo tres partidos por jornada, busca que haya la menor intromisión posible entre un encuentro y otro para obtener una mejor cuota televisiva.

La Liga Profesional también tiene previstos los horarios. Como ya hemos dicho, los viernes y los lunes se jugaría a las 20:45 y a las 22:30. Los sábados y los domingos habría tres horarios: 19 horas, 20.45 horas y 22.30 horas.

La AFE y la patronal se han reunido hoy y, a la espera de esa decisión de Sanidad, han hablado del litigio de las concentraciones, del peligro del calor en los partidos y del asunto de los viajes y de los vuelos privados.

Los jugadores han sido muy claros en el asunto de las concentraciones. Ellos quieren que si la Liga comienza el 19, por ejemplo, se haga una concentración a partir del día 16, de tres días. Sería su ideal. Lo máximo que admitirían serían siete días, como ha hecho la Bundesliga, pero ni siquiera desean ese extremo. Prefieren una concentración mínima previa al nuevo estreno de la competición.