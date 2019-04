Uno de los orígenes más controvertidos del fútbol español es el del Sevilla . Según se puede leer en la web del club, «el 25 de enero de 1890 , un grupo de jóvenes, mitad británicos y mitad españoles, fundan el Sevilla Football Club. Edward Johnston, Isaías White y Hugo MacColl serán presidente, secretario y capitán respectivamente». Para ello, citan unas líneas que aparecieron el 17 de marzo de 1890 en el diario escocés 'The Dundee Courier': «El Club de Football de Sevilla estaba debidamente constituido y con sus cargos oficiales electos».

El surgimiento del Barcelona tiene un nombre propio: Joan Gamper , fundador del club y motor del mismo durante los primeros 25 años de vida de la entidad. Corría el año 1890 cuando el suizo llegó a Barcelona por motivos profesionales. Su pasión por el fútbol le inspiró a crear un equipo y el 22 de octubre de 1899 se publicó en la revista 'Los Deportes' un anuncio para reclutar a jugadores. El 29 de noviembre de 1899 , Gamper y once personas más inscriben la sociedad, que heredaría el nombre de la ciudad que la acogió. El Barcelona ha disputado todas las temporadas de la Liga en Primera y ha conseguido 25 títulos nacionales.

Athletic Club

La imagen más antigua que se tiene del Athletic Club, de 1898

El fútbol llegó al País Vasco en el siglo XIX gracias a los marineros ingleses. Fueron ellos los que en sus ratos libres mostraron a la población un juego con una pelota. En Vizcaya, esta fiebre por el balompié no tardó en calar y en 1898 unos jóvenes del gimnasio Zamacois de Bilbao tuvieron la idea de fundar un equipo: el Athletic Club. No obstante, su fundación oficial no se produjo hasta el 5 de abril de 1901. En 1903, el otro equipo de la ciudad, el Bilbao Football Club, acordó en su Junta General disolverse e integrarse en el Athletic Club. El club tampoco sabe lo que es descender, formando parte del selecto grupo de tres que ha jugado todas las ediciones de la Liga en la máxima categoría. Ha salido campeón en ocho ocasiones.