Una de las frases más escuchadas esta temporada en los campos en los que se disputa la Liga Iberdrola es que estamos ante una de las competiciones más igualadas de los últimos años. Con Atlético de Madrid y Barcelona como auténticos dominadores en los últimos siete torneos (el Athletic ganó en la campaña 2015-16 tras cuatro títulos consecutivos de color azulgrana) emerge el Levante, que no ha dudado en reforzarse bien y mucho en una clara apuesta por volver a ganar la Liga once años después de la última vez. Las valencianas aspiran a conquistar la quinta Liga de su historia y de momento lo están demostrando sobre el terreno de juego.

«No descarto al Levante. Tiene muy buena plantilla, con jugadoras que saben lo que es ganar Ligas y creo que este año es más difícil que nunca ganar la Liga Iberdrola», asegura Alexia Putellas a ABC. La centrocampista del Barcelona lo pudo comprobar en sus propias carnes tras el empate del Levante en el Mini Estadi esta semana pasada en el partido aplazado a causa de una gastroenteritis masiva que afecto a las culés tras jugar su encuentro de Champions en Kazajistán.

El club presidido por Quico Catalán no ha dudado en tirar de talonario y ha fundamentado su proyecto en renovar a Charlyn Corral, que el año pasado fue la máxima goleadora de la Liga Iberdrola y tenía importantes ofertas del extranjero, y rodearla de reconocidas estrellas como Sonia Bermúdez o Marta Corredera, aunque ha habido cambios en todas las líneas. Las defensas Ivana Andrés, Ruth García y Ona Batlle; la centrocampista Claudia Zornoza; y la portera Andrea Paraluta destacan entre las incorporaciones.

Sin lugar a dudas la campanada del Levante ha sido el fichaje de Sonia Bermúdez, que a pesar de tener contrato con el Atlético hasta el 30 de junio de 2019 se decantó por el proyecto que le pusieron sobre la mesa. La delantera ha ganado nueve de los últimos 10 títulos de Liga con tres equipos diferentes: tres con el Rayo, cuatro con el Barcelona y dos con el Atlético de Madrid. Lleva once temporadas seguidas logrando al menos un título y es de las pocas estrellas de la Liga Iberdrola que no ha sucumbido a la tentación de emigrar ni se ha dejado seducir por los altos contratos foráneos.

«Tenía claro desde el primer momento que quería jugar aquí. Hemos hecho todo lo posible el club y yo para unir nuestros caminos y, para mí, es un sueño esta aquí», explica la futbolista, que aspira a ganar su décima Liga. Es su objetivo y no lo esconde. «Soy una jugadora muy competitiva y voy a hablar de ganar títulos importantes con el Levante», afirma la madrileña, que asegura mantener la misma ambición a pesar de la gran cantidad de trofeos con los que decora las estanterías de su casa. «Aunque haya ganado títulos, yo me lo tomo como si no hubiera ganado ninguno. Vengo al Levante a conseguir mi décima Liga Iberdrola», sentencia.

Soni, a por su décima Liga

Con ofertas muy importantes de Noruega o de China, donde su salario sería mucho más elevado, Bermúdez reitera su apuesta por jugar en el Levante. «Quería venir aquí y era difícil convencerme de otra cosa. Estoy en el club idóneo. Desde hace bastantes meses tenía claro que quería jugar en el Levante. Estoy adaptándome bien al club y estoy tratando de ayudar con mi experiencia. Estoy aportando todo lo que tengo y lo estoy dando todo cuando juego». Uno de los motivos que le llevó a dejar el Atlético es el ambicioso proyecto que está diseñando el club granota y su apuesta por el fútbol femenino. «El proyecto es muy ilusionante y bonito. Al principio estaba pendiente de ver quién venía. Han combinado veteranía y juventud para hacer un equipo muy compensado. Ahora nos toca a nosotras demostrarlo en el campo», señala.

La dupla que está formando con Charlyn Corral está dando resultados y las dos están marcando bastantes goles. «Es una alegría compartir club con Charlyn. Ojalá este año la pueda ayudar para que vuelva a ser pichichi de la Liga Iberdrola», concluye.