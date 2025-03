La Liga por fin está de vuelta

La vida, a trompicones y con una tormenta de disgustos, ha seguido su curso sin fútbol, pero el fin de semana exige goles y abrazos –cuando se pueda–, moviola y tertulia, sonrisas y lágrimas, pelota y pasión. Por fin vuelve a rodar el balón en España y cobra sentido una de esas frases célebres a las que se recurre a menudo porque, las cosas como sean, es muy bonita y suena muy bien: «El fútbol es la más importante de las cosas menos importantes», repite Jorge Valdano , aunque hay quien atribuye la autoría a Arrigo Sacchi . En cualquier caso, es una certeza incluso para el Gobierno, que se ha afanado, en plena pandemia y recuentos, en recuperar la rutina del fútbol antes que muchas otras cosas. El fútbol es un antídoto inmejorable para distraer al pueblo y de paso para poner en marcha la economía, sin olvidar que este fenómeno de masas mueve casi el 1,4% del PIB nacional . No es poca broma, bienvenida sea su vuelta.

Aunque el miércoles hay un aperitivo con la segunda entrega de aquel polémico Rayo-Albacete que quedó suspendido con 45 minutos por jugar por los insultos al ucraniano Zozulya , todo el mundo asume que el verdadero regreso será el jueves. A las 22 horas, por fin, y en un escenario inmejorable, se disputa el derbi entre el Sevilla y el Real Betis , uno de los partidos con más tirón de la Liga Santander y que servirá para rendir homenaje a todos los que se han quedado por el camino –la Liga y la Federación han pactado que haya un minuto de silencio en todos los campos de España en honor a los fallecidos por coronavirus–. El fútbol llora por ellos.

Quedan 11 jornadas de la máxima categoría , 110 partidos que se jugarán en un epílogo asfixiante con encuentros cada día. Costará hacerse a la idea de lo que implica este nuevo fútbol, con campos vacíos y celebraciones impostadas como se ha visto en Alemania (con el tiempo, se van soltando), pero el objetivo será el mismo. Es imposible de predecir cómo estarán los equipos después de tanto tiempo de inactividad, 93 días desde el Eibar-Real Sociedad del 10 de marzo al gran derbi andaluz, y la Bundesliga da una pista de lo que puede pasar: en 46 encuentros, solo 10 victorias locales por 14 empates y 22 triunfos visitantes. Se ha perdido por completo el factor campo.

Mucho en juego

Manda el Barça , incluso en un curso tan volcánico, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid y se intuye una pelea trepidante por el título, igualdad que no ha existido en los últimos cursos. Sevilla y Real Sociedad estaban en zona Champions cuando se paró todo, pero el Getafe , quinto, tiene los mismos puntos que los donostiarras, excelente noticia la rebeldía del conjunto de Bordalás. El Atlético , cuyo última noche fue la memorable victoria en Anfield, tiene que apretar para ganarse un puesto entre los cuatro primeros mientras que Valencia, Villarreal, Granada y Athletic intentarán sacar su billete para Europa. A partir de ahí, empieza a subir la temperatura. Bien harían Osasuna, Betis, Levante y Alavés en no confiarse, más ahora que todo es un interrogante y que los afectados de pleno en la lucha por el descenso encuentran una gran oportunidad. Valladolid, Eibar y Celta no andan muy lejos del abismo, en donde viven con angustia Mallorca, Leganés y Espanyol. Es una Liga exprés muy diferente a la anterior, pero todo sea por volver a disfrutar, por fin, del fútbol.

Novedades en el regreso Un calendario muy apretado ha llevado a modificar el Reglamento. Hasta final de la Liga se permitirán cinco cambios, que se tendrán que realizar en tres paradas. Los equipos de Primera y Segunda división podrán convocar hasta 23 futbolistas (18 hasta antes del parón) en cada partido para ayudar a controlar el cansancio. No se producirán saludos antes de los partidos y se ha pedido que se eviten los abrazos en las celebraciones. En la jornada del regreso se guardará un minuto de silencio. En el minuto 20 habrá un «aplauso infinito» en los videomarcadores.